Yılbaşı gecesi beslenmenizde ve yaşam tarzınızda dikkat edeceğiniz birkaç önemli nokta, sizi gereksiz kilo alımına karşı koruyacak. İşte Uzm. Dyt. Nilay Keçeci'den sağlıklı yılbaşı sofrası önerileri:
Egzersiz yapın geceyi kurtarın
Yılbaşı
gecelerinin başrolü elbette birçok çeşit ile hazırlanan sofralardır. Özenle
hazırlanan sofralar yılbaşında bir kat daha zenginleşiyor. Bu da beraberinde
hazımsızlık ve mide sorunlarını getiriyor. Bunun için yılbaşı sofralarına
hazırlık 31 Aralık günü ile başlamalıdır. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamak
doğru olur. Gün içinde salata ya da sebze yemeği tercih edin ve yanında
birer dilim ekmek de tüketebilirsiniz. Ara öğünlerinizi asla atlamayın. Ara
öğün almadan ya da tüm gün aç kalarak geceyi kurtarabileceğini düşünmek oldukça
yanlıştır. Gün içinde yapılacak 40-45 dakikalık hafif tempolu egzersizlerile
geceye hazırlık yapabilir, alınacağı düşünülen kaloriler için önceden hazırlık
yapabilirsiniz.
Hem karnınız doysun hem de mideniz
yorulmasın
Öncelikle
sofranızda çeşit çeşit salatalar bulunmalıdır. Yoğurtlu semizotu, enginar,
beyaz lahana ya da renkli biberlerden yapılan mevsim salataları yılbaşı
sofralarına çok yakışacaktır. Yılbaşı yemeğinde tokluk hissi oluşması hem de
ertesi gün etkisinin ağır geçmemesi için özellikle salata tüketimi önemlidir.
Hem lezzetli hem sağlıklı hindi eti
Hindi
eti, sofralarda kırmızı et yerine tercih edebilecek kolesterol bakımından kırmızı
etten daha düşük bir besindir. Hindi etini sevmeyen kişilerin onun yerine
balık, tavuk gibi beyaz et ağırlıklı beslenebilir. Balığı fırında pişirerek ve dereotları
ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Tavuk parçalarına salataların içinde yer
verilebilir; evde yapılmış taze soslarla lezzetlendirebilirsiniz.
Sağlıklı bir ordövr tabağı
Yılbaşı
sofranızda kızartma, kavurma gibi ağır ve yağlı yiyecekler yerine taze peynir
ve haşlanmış sebzelerle hazırlanmış ordövr tabağına yer verebilirsiniz. Pilav
ve makarna yerine bunların salatalarına yer verilebilirsiniz. Yemeği süsleyecek
ek besin tercihi domatesli bir bulgur pilavı olabilir. Sofrada yer alan mezelerden
birer çatal olacak şekilde tadabilirsiniz. Bu porsiyon kontrolü sağlar ve kilo
almadan geceyi bitirmenizi sağlar. Tercihen yoğurtlu ve krema sosu olmayan
mezeler menüde yer almalıdır.
Tatlısız yılbaşı gecesi olamaz
Yılbaşı
gecesielbette tatlısız olmaz. Eğer tatlıyı seviyorsanız meyve veya sütle
yapılmış olan tatlıları tercih edebilirsiniz. Sütlü ya da meyve tatlıları ağır
şerbetli tatlılar yerine rahatlıkla tüketilir ve kilo sorunu yaratmaz. Ev
yapımı ise ve içerisindeki şeker ve yağ miktarı belirlenmiş bir baklava varsa
bundan da 2 dilim tüketebilirsiniz. Yine çikolatalı tatlılar yerine yılbaşının
en güzel lezzeti kabak tatlısı tercih edilebilir.
Kuruyemiş yemekten bir saat sonra
İçki
tüketilecekse rakı, viski, votka yerine kalorisi daha düşük olan şampanya, şarap
ya da bira tercih edilmelidir. Yine alkolün ertesi güne etkisi düşünülerek
kadeh sınırlamasına dikkat edilmesi gerekir. Alkol yanında kuruyemiş de
tüketilmek isteniyorsa yemekten bir, bir buçuk saat sonrasında en fazla bir
avuç içi kadar karışık olarak olmalıdır. 2-3 ceviz, 5-6 badem, 5-6 fındık ve 1
avuca yakın kabak çekirdeği yılbaşı için yeterli miktarlardır. Eğer akşam
yemeğinde ekmek tüketilmediyse yağsız patlamış mısır 1 kase kadar
tüketilebilir.
2 dilim ananas, muz yorgunluk hissini atacak
Yemekten
bir saat kadar sonra yine özellikle glisemik indeksi düşük meyvelerden seçilmiş
bir meyve tabağı geceyi güzel bir şekilde kapatmamıza yardımcı olacaktır. 2
dilim ananas ve 1 muzun olduğu bir meyve tabağı hem mutluluk hormonu salımına
hem de yorgunluk hissinin kaybolmasına katkıda bulunur.