Yeni bir yıla mide sorunları, kabızlık, bulantı şikayetleri ve kalorilerle girmek istemiyorsanız yılbaşı gecesi tüketeceğiniz gıdalar konusunda kontrollü olmaya çalışın.

Yılbaşı gecesi beslenmenizde ve yaşam tarzınızda dikkat edeceğiniz birkaç önemli nokta, sizi gereksiz kilo alımına karşı koruyacak. İşte Uzm. Dyt. Nilay Keçeci'den sağlıklı yılbaşı sofrası önerileri:

Egzersiz yapın geceyi kurtarın

Yılbaşı gecelerinin başrolü elbette birçok çeşit ile hazırlanan sofralardır. Özenle hazırlanan sofralar yılbaşında bir kat daha zenginleşiyor. Bu da beraberinde hazımsızlık ve mide sorunlarını getiriyor. Bunun için yılbaşı sofralarına hazırlık 31 Aralık günü ile başlamalıdır. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamak doğru olur. Gün içinde salata ya da sebze yemeği tercih edin ve yanında birer dilim ekmek de tüketebilirsiniz. Ara öğünlerinizi asla atlamayın. Ara öğün almadan ya da tüm gün aç kalarak geceyi kurtarabileceğini düşünmek oldukça yanlıştır. Gün içinde yapılacak 40-45 dakikalık hafif tempolu egzersizlerile geceye hazırlık yapabilir, alınacağı düşünülen kaloriler için önceden hazırlık yapabilirsiniz.

Hem karnınız doysun hem de mideniz yorulmasın

Öncelikle sofranızda çeşit çeşit salatalar bulunmalıdır. Yoğurtlu semizotu, enginar, beyaz lahana ya da renkli biberlerden yapılan mevsim salataları yılbaşı sofralarına çok yakışacaktır. Yılbaşı yemeğinde tokluk hissi oluşması hem de ertesi gün etkisinin ağır geçmemesi için özellikle salata tüketimi önemlidir.

Hem lezzetli hem sağlıklı hindi eti

Hindi eti, sofralarda kırmızı et yerine tercih edebilecek kolesterol bakımından kırmızı etten daha düşük bir besindir. Hindi etini sevmeyen kişilerin onun yerine balık, tavuk gibi beyaz et ağırlıklı beslenebilir. Balığı fırında pişirerek ve dereotları ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Tavuk parçalarına salataların içinde yer verilebilir; evde yapılmış taze soslarla lezzetlendirebilirsiniz.

Sağlıklı bir ordövr tabağı

Yılbaşı sofranızda kızartma, kavurma gibi ağır ve yağlı yiyecekler yerine taze peynir ve haşlanmış sebzelerle hazırlanmış ordövr tabağına yer verebilirsiniz. Pilav ve makarna yerine bunların salatalarına yer verilebilirsiniz. Yemeği süsleyecek ek besin tercihi domatesli bir bulgur pilavı olabilir. Sofrada yer alan mezelerden birer çatal olacak şekilde tadabilirsiniz. Bu porsiyon kontrolü sağlar ve kilo almadan geceyi bitirmenizi sağlar. Tercihen yoğurtlu ve krema sosu olmayan mezeler menüde yer almalıdır.

Tatlısız yılbaşı gecesi olamaz

Yılbaşı gecesielbette tatlısız olmaz. Eğer tatlıyı seviyorsanız meyve veya sütle yapılmış olan tatlıları tercih edebilirsiniz. Sütlü ya da meyve tatlıları ağır şerbetli tatlılar yerine rahatlıkla tüketilir ve kilo sorunu yaratmaz. Ev yapımı ise ve içerisindeki şeker ve yağ miktarı belirlenmiş bir baklava varsa bundan da 2 dilim tüketebilirsiniz. Yine çikolatalı tatlılar yerine yılbaşının en güzel lezzeti kabak tatlısı tercih edilebilir.

Kuruyemiş yemekten bir saat sonra

İçki tüketilecekse rakı, viski, votka yerine kalorisi daha düşük olan şampanya, şarap ya da bira tercih edilmelidir. Yine alkolün ertesi güne etkisi düşünülerek kadeh sınırlamasına dikkat edilmesi gerekir. Alkol yanında kuruyemiş de tüketilmek isteniyorsa yemekten bir, bir buçuk saat sonrasında en fazla bir avuç içi kadar karışık olarak olmalıdır. 2-3 ceviz, 5-6 badem, 5-6 fındık ve 1 avuca yakın kabak çekirdeği yılbaşı için yeterli miktarlardır. Eğer akşam yemeğinde ekmek tüketilmediyse yağsız patlamış mısır 1 kase kadar tüketilebilir.

2 dilim ananas, muz yorgunluk hissini atacak

Yemekten bir saat kadar sonra yine özellikle glisemik indeksi düşük meyvelerden seçilmiş bir meyve tabağı geceyi güzel bir şekilde kapatmamıza yardımcı olacaktır. 2 dilim ananas ve 1 muzun olduğu bir meyve tabağı hem mutluluk hormonu salımına hem de yorgunluk hissinin kaybolmasına katkıda bulunur.