Yürürken daha yaratıcıyız

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yürümenin kişileri daha yaratıcı hale getirdiği belirlendi.

ABD'deki Santa Clara Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, konsantrasyon ve daha iyi düşünmek için yürümenin etkili olabileceğini gösterdi.



Çoğu üniversite öğrencisi 176 gönüllü, bazı yaratıcılık testlerine tabi tutuldu. Gönüllülerden testlere oturarak, koşu bandında, açık havada ve yürüdükten sonra yanıt vermeleri istendi.



Yürürken ve yürüdükten sonra gönüllülerin bu testlerde daha başarılı olduğu görüldü.



Araştırmaya imza atanlardan Marily Oppezzo, koşu bandında ve açık havada yürüyenlerin yaratıcılığında yüzde 60 artış saptandığını vurguladı.



Araştırmanın sonuçları ''Journal of Experimental Psychology'' dergisinde yayımlandı.



(AA)