Pek çok hastalığa iyi gelen ve mucizevi etkileriyle şifa kaynağı olarak bilinen ısırgan otu, saymakla bitmeyen faydalara sahip. Cilt sorunlarına, tansiyona, sindirim sistemine ve sivilcelere iyi geliyor.

Pek çok hastalığa iyi gelen ve mucizevi etkileriyle şifa kaynağı olarak bilinen ısırgan otu, neredeyse bütün Anadolu’da yetişen bir bitki. Isırgan otu her ne kadar yakıcı tüyleriyle ünlü olsa da saymakla bitmeyen faydaları mutfağınızdan eksik etmemeniz için yeterli. Peki nasıl kullanılır, zararları var mıdır, en bilinen özellikleri nelerdir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını cevaplamaya başlayabiliriz...





Güçlü Bir Sindirim Sistemi Düzenleyicisi

Günümüzde farklı sebeplerle de olsa sindirim sistemi sorunlarından yakınanların sayısı epeyi fazla. Sindirim sistemini hızlı bir şekilde düzenleyen ısırgan otu, hazımsızlık ve mide şişkinliği gibi sorunlarla mücadele etmenizi sağlıyor.





Isırgan otunun faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemek üst sıralarda yer alıyor.





Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir?

Isırgan otunun faydaları herkesi şaşırtmaya devam ediyor. En çok öne çıkan yararlarına göz atmak gerekirse;

Grip ve soğuk algınlığına karşı bünyeyi koruyor.

Kanı temizleyerek mantar ve egzama gibi problemleri ortadan kaldırıyor.

Sivilcelere iyi geliyor.

Kan şekerini düşürmeye destek oluyor.

Prostatın büyümesini engelliyor.

İdrar söktürücü olmanın yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarının da önüne geçiyor.

Kırmızı kan hücrelerini artırarak tansiyonu düzenliyor.

Enerji veriyor, bitkinlik ve halsizliğe iyi geliyor.

Saçları gürleştirip güçlendiriyor ve saç beyazlamasını yavaşlatıyor.

Doğal ağrı kesici işlevi görüyor.





Aman Dikkat!

Isırgan otunun faydaları adından söz ettirse de kullanırken dikkat edilmesi gereken şeyler de yok değil. Yakıcı tüyleri sebebiyle cilde direkt temasından kaçınılmalıdır. Günde 2 bardaktan fazla çayı ya da suyu tüketilmemelidir. Küçük çocuklar ve hamile kadınlar bünyeleri hassas olduğu için ısırgan otu kullanmamalıdır. Ayrıca idrar söktürücü etkisi nedeniyle çok fazla tüketildiği zaman vücutta su azlığına sebep olabiliyor. Yani, her bitki gibi ısırgan otunu da kullanırken dikkatli olmalı, gerekirse bir uzmana danışmalısınız.





Isırgan Otu İçeren Ürünler

Isırgan otu içeren ürünlere piyasada sıklıkla rastlayabilirsiniz. Çay, el sabunu, şampuan, duş jeli, kuru şampuan, yağ, takviye gıda, banyo süngeri, saç kremi, macun, esans gibi ürünler örnek olarak verilebilir. İhtiyacınıza göre tercih ettiğiniz bu ürünlerle çok daha pratik şekilde etkili sonuçlar alabilirsiniz.





Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Isırgan otu çayı, bitkinin en yaygın şekilde kullanıldığı yöntemlerden biri. Faydalarını daha hızlı görmek için de çay olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor. Üstelik hazırlamak da çok kolay. Bir çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu önceden kaynattığınız suya ekleyerek 10 dakika demledikten sonra otları süzerek içebilirsiniz. Unutmayın ki içerdiği vitamin ve mineraller kaynamanın etkisiyle yok olmuyor.

