Diyetisyenlere göre kaygınız olduğunda kaçınmanız gereken 5 yiyecek türü

Ruh halinizi düzenlemeyi, kaygıyı ve stresi azaltmayı destekleyen tonlarca besleyici yiyecek (ve içecek) vardır ; özellikle de bağırsak sağlığına yararlı probiyotikler açısından zengin olanlar (akıl sağlığı ile bağırsak sağlığının ne kadar yakından bağlantılı olduğuna şaşıracaksınız ). Ancak endişeyi, sıkıntıyı, genel ruh hali düşüşlerini ve karşı karşıya olduğumuz zorluklarla ve ağır duygularla başa çıkma yeteneğimizi daha da kötüleştirebilecek bazı yiyecekler de vardır. Bu seçenekler genellikle lezzetli ve kullanışlıdır ancak kalorileri yüksek, besin değerleri düşüktür ve sistemlerimizi iltihaplandırır ve bağırsak sağlığını, metabolik sağlığı ve daha fazlasını bozar.

Daha iyi hissetmeye çalışırken ne yememeniz gerektiğini (en azından aşırıya kaçmamak) daha iyi anlamak için diyetisyen Kristin Kirkpatrick, kaygı ve ruh hali için en kötü yiyeceklerden bazılarını paylaşıyor.

1. Fast Food ve Abur cubur

2019'da yapılan bir araştırma, cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve gelir düzeyi gibi faktörlerden bağımsız olarak kötü beslenme kalitesinin kötü ruh sağlığıyla bağlantılı olduğunu buldu. Çalışma, kızarmış yiyeceklerin, ilave şeker oranı yüksek yiyeceklerin ve rafine tahılların (doğal liflerinden arındırılmış) hepsinin depresyondaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi. 2013 yılında yayınlanan daha önceki bir başka araştırma, fast food tüketen bireylerin depresyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

2. Yüksek Şekerli Yiyecekler

Ne kadar lezzetli olursa olsun, şeker ruh halinizde ve zihinsel sağlığınızda şaşırtıcı derecede olumsuz bir rol oynayabilir . Kış aylarındaki depresyonu inceleyen 2019 tarihli bir araştırma, şeker tüketiminin beyindeki iltihabı artırarak depresif belirtileri şiddetlendirdiğini buldu. Bu bulgu , aşırı şeker, iltihaplanma ve duygu durum bozuklukları arasında bağlantı kuran diğer birkaç çalışmayla ilişkilidir .

3. Düşük Lifli Gıdalar

Düşük lifli gıdalar, zayıf bağırsak sağlığıyla ilişkilidir. Buna karşılık bağırsak sağlığı, zihinsel sağlık sonuçlarıyla yüksek oranda ilişkilidir. Çok sayıda çalışma, bağırsak sağlığındaki iyileşmelerin (beslenme yoluyla) genel bağırsak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini ve kaygı ve depresyonu olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir .

4. Alkol

2013 yılında yapılan bir araştırma, aşırı içki içenlerin beyin aktivitesinde yeniden yapılanma olduğunu ve bu durumun onların kaygı yaşama olasılığını artırdığını ortaya çıkardı. Gençlerde yapılan diğer araştırmalar aşırı içki içmenin gelecekte depresyon ve anksiyete oluşumunu artırdığını buldu.

"Huzursuzluk" terimini hiç duydunuz mu? Bunun nedeni, içki içmenin çoğu insanda biraz kaygıya (ve diğerlerinde çok fazla kaygıya) yol açmasıdır. Alkol sistemlerimize çeşitli şekillerde zarar verir. Öncelikle, çok su kaybına neden olur ve ruh halinizi kesinlikle etkileyebilir ve metabolizmanızı bozabilir (bu da vücudunuz dengeyi yeniden kazanmaya çalışırken ruh halinizi daha da etkileyebilir).

5. Yüksek (Doymuş) Yağlı Gıdalar

Yüksek yağlı diyetleri depresyon ve anksiyeteye bağlayan araştırmaların çoğunun fareler üzerinde yürütüldüğünü belirtmek önemlidir. Bununla birlikte, kaygıyı uzak tutmak için sağlıksız, doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin (yağlı sığır eti ve domuz eti, domuz yağı, krema, tereyağı, peynir gibi) ölçülü olarak tüketilmesi gerektiğine dair oldukça ikna edici kanıtlar var. Ayrıca, pek çok yağlı gıda yukarıda sıralanan diğer kategorilere girer: lif oranı düşük, ilave şeker ve/veya sodyum oranı yüksek ve ultra işlenmiş.

2015 yılında hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, yüksek yağlı beslenmenin neden olduğu vücut ağırlığı ve kan şekeri değişikliklerinin, beyinde anksiyete ve depresyon semptomlarını artıran değişikliklere neden olduğunu buldu.92017'de yayınlanan bir başka hayvan araştırması, yüksek yağlı bir diyet tüketen hamile primatların, depresyon ve anksiyete geliştiren yavrular üretme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.