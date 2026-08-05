Diyette kusursuzluk arayışı kontrol kaybını artırabilir

Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve daha sağlıklı bir bedene kavuşmak isteyen pek çok kişi, “Bu hafta son kez yiyorum, pazartesi kesin diyete başlıyorum” düşüncesiyle hareket eder. Hafta başında büyük bir motivasyonla başlayan diyet, cuma akşamına gelindiğinde “Hafta zaten bitti, pazartesi yeniden başlarım” düşüncesine dönüşebilir. Ardından suçluluk hissi ortaya çıkar ve yeni bir başlangıç için tekrar pazartesi günü beklenir.

Bu durum çoğu zaman irade eksikliği olarak değerlendirilse de sorunun temelinde diyet kültürünün oluşturduğu psikolojik tuzak yer alabilir. Sağlıklı beslenmenin bir ceza, sevilen yiyeceklerin ise ödül olarak kabul edilmesi; hafta boyunca aşırı kısıtlama, hafta sonunda kontrol kaybı ve sonrasında suçluluk hissiyle devam eden bir döngüye yol açabilir.

Yasaklanan yiyecekler daha çekici hâle gelebilir

Yiyeceklerin “yasak” olarak tanımlanması, bu besinleri zihinsel olarak daha çekici hâle getirebilir. Hafta içinde bedenin aşırı kısıtlanması ve sevilen bütün yiyeceklerin beslenme düzeninden tamamen çıkarılması, kişide baskı oluşturabilir.

Hafta boyunca biriken bu psikolojik baskıya sosyal ortamlar ve haftanın yorgunluğu da eklendiğinde cuma akşamı kontrol kaybı yaşanabilir. Bu nedenle hafta sonunda ortaya çıkan aşırı yeme isteğini yalnızca irade sorunu olarak değerlendirmek doğru değildir.

“Hep ya da hiç” anlayışı döngüyü güçlendirebilir

Beslenmede kusursuzluk diye bir kavram bulunmaz. Sağlıklı yaşam ve kilo yönetimi; sürekli yasaklarla yaşamak, aç kalmak veya kişinin kendisini cezalandırması üzerine kurulamaz. Beslenme düzeninde esnekliğe yer verilmesi ve alternatif sağlıklı öğünlerin hazırlanması, sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilir.

Arkadaşlarla yenilen keyifli bir akşam yemeği veya tüketilen bir dilim tatlı, “Diyet bozuldu” şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu tür seçimlerin sosyal hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilmesi, katı diyet döngüsünün kırılmasına yardımcı olabilir.

Bir öğünün planlanandan farklı geçmesi, bütün beslenme düzeninin bozulduğu anlamına gelmez. Önemli olan suçluluk hissine kapılmadan bir sonraki öğünde yeniden denge kurabilmektir.

80/20 yaklaşımı esneklik sağlayabilir

Beslenme düzeninin yüzde 80’inin besleyici ve bedene iyi gelen gıdalardan oluşması, kalan yüzde 20’lik bölümün ise sosyal hayata ve sevilen yiyeceklere ayrılması sürdürülebilir beslenmeyi kolaylaştırabilir.

80/20 yaklaşımı herkesin uygulaması gereken kesin bir kural değildir. Bu yöntem, beslenme düzeninde esnekliğe yer açılmasını sağlayan pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Sevilen yiyeceklere kontrollü biçimde yer verilmesi, hafta sonunda yaşanabilecek kontrol kaybının önüne geçebilir.

Aşırı açlık yeme isteğini artırabilir

Gün içinde uzun süre aç kalmak veya beslenmeyi aşırı kısıtlamak, akşam saatlerinde yoğun yeme isteğine neden olabilir. Protein, lif ve sağlıklı yağların dengeli biçimde tüketilmesi, kan şekeri dengesinin ve tokluk hissinin korunmasına katkı sağlayabilir.

Gün boyunca fizyolojik olarak doygun hissedilmesi, akşam saatlerinde ortaya çıkabilecek aşırı yeme dürtüsünü azaltabilir. Bu nedenle beslenme düzeninin açlık ve kısıtlama yerine yeterli ve dengeli öğünler üzerine kurulması önem taşır.

“Yasak” yerine porsiyon dengesi kurulmalı

Bir yiyeceğin tamamen yasaklanması, o besine yönelik isteği artırabilir. Tatlıların veya sevilen diğer yiyeceklerin beslenme düzeninden tamamen çıkarılması yerine, porsiyon kontrolüyle tüketilmesi daha dengeli bir yaklaşım sunabilir.

Buradaki amaç sevilen yiyecekleri sınırsız biçimde tüketmek değil, uygun içerik ve porsiyonlarla beslenme düzenine dahil etmektir. Böylece kişi kendisini sürekli kısıtlanmış hissetmeden beslenme planını sürdürebilir.

Yeni bir pazartesi beklemek gerekmeyebilir

Sağlıklı beslenme, haftanın beş günü kusursuz biçimde beslenip hafta sonunda kontrolü kaybetmek anlamına gelmez. Gerçek denge; sosyal hayatın, sevilen yiyeceklerin, özel günlerin ve günlük rutinlerin beslenme düzenine dahil edilmesiyle kurulabilir.

Sürdürülebilir bir beslenme planında her pazartesi yeniden başlamak gerekmez. Planın dışına çıkılan bir öğünün ardından suçluluk duymak yerine, bir sonraki öğünde kaldığı yerden devam edilebilir.

En iyi beslenme düzeni, pazartesi başlayıp cuma günü sona eren kısa süreli bir program değildir. Kişinin hayatı boyunca sıkılmadan, suçluluk duymadan ve kendisini sürekli kısıtlamadan sürdürebildiği düzen önem taşır. İhtiyaç duyulan şey yeni bir pazartesi değil, bir sonraki öğünde yeniden denge kurmayı öğrenmektir.