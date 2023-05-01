Diz protezi cerrahisi sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci

DİZ OSTEOARTRİTİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Diz osteoartriti eklem kıkırdağının aşınması ve zamanla kemiklerin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Genellikle 50 yaşlarında başlamaktadır. Eklem bölgesinde oluşan bu rahatsızlık diz protezine kadar gitmektedir.

DİZ PROTEZİ CERRAHİSİ SONRASI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ

Diz protezi cerrahisinden sonra rehabilitasyon programın temel bileşenidir. Cerrahi öncesi ve sonrası değerlendirmeler yapılır değerlendirme sonucuna göre rehabilitasyon programı ayarlanır. Cerrahi sonrası en sık görülen problemlerden birisi de dizin ekstansiyon kaybıdır yani dizi kişi tam anlamıyla düzeltemed bükülmüş pozisyonda kalır. Bu problemin önlenmesi için kişinin doğru dinlenme pozisyonunda kalması gerekmektedir.

Rehabilitasyon programında ise egzersizin önemi çok büyüktür. Cerrahi sonrasında rehabilitasyon kısmına yavaş yavaş hekim onayıyla başlanabilir. İdeal bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programında kişinin fonksiyonel kapasitesi, obezite durumu, farklı sağlık problemleri göz önünde bulundurularak kişiye özel belirli egzersizler seçilmesi gerekir. Cerrahi sonrasında diz bölgesinde oluşabilecek ödem için soğuk uygulama yapılabilir. Genel olarak diz protezi cerrahisi sonrasında rehabilitasyon şu şekilde yapılır:

DİZ PROTEZİ SONRASI REHABİLİTASYON NASIL YAPILIR?

İzometrik egzersizler,

Terminal diz ekstansiyonu,

Gluteal ve quadriceps bölgelerini kuvvetlendirmek,

Aktif düz bacak kaldırma,

Patellar mobilizasyonu,

Yumuşak doku mobilizasyonu,

Germe egzersizleri,

Ayak bileği egzersizleri gibi egzersizleri rehabilitasyon programı içerisine dahil etmemiz gerekir.

İyileşme bir süreçtir. Diz protezi cerrahisi sonrası rehabilitasyon programına sabırlı bir şekilde devam edilmesi gerekir. Bazı kişiler cerrahi sonrası çabuk toparlanabilirken bazı kişilerde bu süreç uzayabilmektedir.