DNA'mız kaderimiz mi? Anne karnındayken yaşananlar yetişkinlikteki hastalıkları nasıl belirliyor?

Hollanda Kıtlığı Doğum Kohort Çalışması (The Dutch Famine Birth Cohort Study), bilim dünyasında devrim niteliğinde buluşlara yol açan, tarihin eşsiz "doğal deneylerinden" biridir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, 1944-1945 kışında Nazi ablukası nedeniyle Hollanda'nın batısında yaşanan "Açlık Kışı" adlı kıtlık dönemi, anne karnındaki bebeklerin gelişimlerinin, yetişkinlikte ortaya çıkan hastalıklar üzerindeki etkisini incelemek için bir fırsat sunmuştur.

Bu çalışma, o kıtlık döneminde hamile olan annelerin doğurduğu 2.400'den fazla bebeğin tüm yaşamı boyunca takip edilmesiyle gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞMANIN KÖKENİ VE AMACI

Savaşın sona ermesiyle, bu zorlu dönemde gebe olan annelerin doğurduğu binlerce bebek, bilimsel bir takibin parçası oldu. Çalışmanın temel amacı, anne karnındaki beslenme yetersizliğinin, bireyin tüm yaşamı boyunca sağlığını nasıl etkilediğini ve hangi hastalık risklerini artırdığını anlamaktı. Araştırmacılar, özellikle annenin hamileliğinin hangi trimesterinde (üç aylık dönem) kıtlığa maruz kaldığının etkilerini incelemeye odaklandı.

ŞAŞIRTICI BULGULAR: KITLIK VE YETİŞKİN HASTALIKLARI

Çalışma, beklenen etkilerin çok ötesinde, nesiller boyu devam eden şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı:

Obezite ve Diyabet: Kıtlık döneminde anne karnında olan bireylerin, yetişkinlikte obezite ve tip 2 diyabet risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Vücutlarının, kıtlık koşullarına uyum sağlamak için kalori depolamaya programlandığı anlaşıldı.

Kalp ve Damar Hastalıkları: Kıtlığa maruz kalan bu bireylerde, ileriki yaşlarda yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının daha yaygın olduğu gözlemlendi.

Akıl Sağlığı Sorunları: Çalışma, annenin erken gebelik döneminde kıtlık yaşamış olmasının, çocukların yetişkinlikte şizofreni ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın olmasına neden olabileceğini gösterdi.

Bu bulgular, annenin yaşadığı yetersiz beslenmenin, bebeğin metabolizmasını ve organ gelişimini kalıcı olarak değiştirdiğini, yani gelecekteki sağlık durumunu daha anne karnında iken "programladığını" ortaya koydu.

BİLİM DÜNYASINDAKI ETKİSİ VE MİRASI

Hollanda Kıtlığı Doğum Kohort Çalışması, tıpta "Fetal Programlama" teorisinin en güçlü kanıtlarından biri oldu. Bu teori, bir bireyin genetik yapısının yanı sıra, anne karnındaki çevresel koşulların da (beslenme, stres vb.) yetişkinlikteki sağlık ve kronik hastalık riskleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığını savunur.

Bu eşsiz çalışma, sadece genlerin değil, anne karnındaki yaşamın da insan sağlığı üzerindeki derin etkisini anlamamızı sağlayarak, halk sağlığı ve beslenme bilimlerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.