Eklem ağırları günlük yaşamımızı alt üst eden önemli sağlık sorunudur. Örneğin dirsek eklemindeki bir ağrı günlük işleri yapmanızı kısıtlayacak veya boyun ekleminizde oluşan bir ağrı boynunuzu rahatça çevirmenizi engelleyecek bu da yaşam kalitenizi düşürecektir. Peki eklem sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Fizyoterapist Necdet Döner, eklem sağlığı konusunda bilgiler aktardı.

Bütün kemiklerimiz birbirine eklemler sayesinde bağlanmıştır. Bir eklemin formu o eklemin fonksiyonuna göre belirlenmiştir. Bir hareketi sağlarken hareketin tam anlamıyla sağlanması içinse bağlar, tendonlar ve kaslar tarafından desteklenir. Hareket eklemler sayesinde olur. Bu yüzden eklem sağlığımız son derece önemlidir.



Eklem sağlığımız için neler yapabiliriz?

Fazla kilolarınız varsa bunlardan kurtulmaya çalışın. Gereğinden fazla kilo eklemlere binen yükünüzü arttırır bu da ilerleyen zamanlarda eklem sorunlarını getirir. (Sağlıklı kilo vermenin püf noktaları neler?)

Egzersiz yapın. Kaslarımız kemiklerimiz ne kadar çalışırlarsa o kadar güçlü ve sağlıklı olurlar. Hareket olmazsa yıpranır ve dejenere olur.

Sağlıklı beslenelim.

Yoga ve meditasyon yapalım.

Belli aralıklarla manuel terapi seansları yaptıralım.

Örnek egzersiz için;

1-Sırtüstü yatın. Kollarınız yandayken bacaklarınızı kaldırıp bisiklet sürer gibi pedal çevirin. Dairesel hareket oluşturmaya dikkat edelim. 15-20 tur olacak şekilde yapalım.

2-Ayaktayken sırasıyla topuklarınızın ve ayak parmaklarınızın üzerinde yükselin. Bir topuk bir ayak parmak uçlarına yükselecek şekilde yapalım.

3-Kollarınızı yana doğru açın dairesel olarak kulaç atar gibi çevirelim. On tekrar olacak şekilde yapalım.