'Et yemeden doymuyorum'cular çok fazla protein, sindirimi yavaşlatıyor!

Tıp ve beslenme dünyasında "mucize besin" olarak görülen protein, kas gelişiminden kilo kontrolüne kadar pek çok fayda sunar. Ancak her şeyde olduğu gibi, proteinin fazlası da vücut için bazı riskler taşıyabilir.

MİDE-BAĞIRSAK SORUNLARI BAŞ GÖSTERİYOR

Diyetisyen Brigitte Zeitlin, beslenmenizde protein eksikliğinin ruh hali değişimlerine, düşük enerjiye, odaklanma sorunlarına ve kilo alımına neden olabileceğini ancak çok fazla protein tüketmenin özellikle mide-bağırsak sorunları söz konusu olduğunda bazı rahatsız edici semptomlara yol açabileceğini söylüyor.

"SİNDİRİM YAVAŞLIYOR"

Diyetisyen Lindsay Malone, "Çok fazla protein, sindirimi yavaşlatarak ve mide boşalmasını geciktirerek kabızlığa katkıda bulunabilir" diye ekliyor. Zeitlin'e göre aşırı protein alımı, kalp hastalığı riskinin artması gibi uzun vadeli sorunlara da yol açabilir.

FAZLA PROTEİN TÜKETİMİNİN YAN ETKİLERİ

Peki, çok fazla protein tüketmek gerçekten tehlikeli mi? İşte uzmanların bu konudaki görüşleri ve aşırı protein alımının olası yan etkileri:

Uzmanlar, genel olarak sağlıklı bir bireyin dengeli bir şekilde yüksek protein tüketmesinin ciddi bir sorun yaratmayacağını belirtse de, uzun vadede veya aşırı miktarda protein alımının bazı olumsuz sonuçları olabilir.

Böbrekler Üzerinde Ekstra Yük: Vücut, proteinleri sindirirken ortaya çıkan atık ürünleri (üre gibi) böbrekler aracılığıyla dışarı atar. Aşırı protein tüketimi, böbreklerin normalden daha fazla çalışmasına neden olur. Sağlıklı böbrekler bu yükü genellikle kaldırabilirken, böbrek hastalığı veya risk faktörü olan kişilerde bu durum, mevcut sorunları daha da kötüleştirebilir.

Dehidrasyon (Susuzluk): Vücut, protein atıklarını idrar yoluyla atmak için daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, yüksek proteinli bir diyet uygularken yeterli sıvı alınmazsa, dehidrasyon riski artabilir.

Kilo Alma ve Yağlanma: Vücut, ihtiyaç duyduğu kadar proteini kullanır. Bu miktar aşıldığında, fazladan alınan proteinler enerjiye dönüştürülür ve eğer bu enerji yakılmazsa yağ olarak depolanır. Bu durum, özellikle spordan uzak duran bireylerde istenmeyen kilo alımına neden olabilir.

Besin Eksiklikleri: Aşırı protein odaklı bir beslenme, karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, lif ve vitaminler açısından zengin olan diğer besin gruplarının ihmal edilmesine yol açabilir. Bu durum, dengesiz beslenmeye bağlı olarak vitamin ve mineral eksikliklerine neden olur.

Sindirim Sorunları: Yüksek miktarda protein, özellikle hayvansal kaynaklı proteinler, şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

GÜVENLİ MİKTAR NE KADAR?

Günlük protein ihtiyacı; yaşa, cinsiyete, kiloya ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişir.

Genel bir rehber olarak:

Hareketsiz bir yetişkinin kilogram başına 0.8 gram protein alması yeterlidir.

Düzenli spor yapan ve kas kütlesini artırmak isteyenler için ise bu miktar, kilogram başına 1.2 ila 2.2 gram aralığına yükselebilir.

Aşırı protein tüketimi riski, genellikle bilinçsizce ve aşırı miktarda protein tozu kullanan veya sadece protein ağırlıklı beslenen bireylerde ortaya çıkar.