Evden çalışma depresyonu tetikler mi?

Depresyonda mıyım yoksa üzgün müyüm?

Üzgün olmak hayatın olağan bir parçasıdır. Çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelebilir. Hayatınızda, ilişkinizin bitmesi gibi büyük bir değişiklik yaşadıysanız üzgün hissetmeniz çok normaldir. Üzüntü sonunda depresyona dönüşebilirken, depresyonun bir klinik zihinsel sağlık sorunu olduğunu akıldan çıkartmamak önemlidir. Ağır depresyon nöbetleri bir seferde en az 2 hafta sürmektedir. Üzücü bir çevresel faktör sonucu ortaya çıkabilse de bazen somut hiçbir neden olmadan da vurabilir. Ruh halinizin günlük yaşamınızı etkilemeye başlaması depresyonunuzun ilerlediğinin gösteriyor olabilir. Doğru bir teşhis ve çeşitli tedavilerin keşfi için uzman bir psikoloğa danışabilirsiniz.

Evden çalışma depresyona sebep olur mu?

Evden çalışmanın doğrudan çalışanlar üzerinde depresyona sebep olup olmadığı ile ilgili sonuçlar biraz karışık. Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı'nın 2017 yılında yayınladığı bir rapora göre, uzaktan çalışanların %41'i, ofiste çalışan aynı meslek grubundan insanların sadece %25’i stres seviyelerinin çok yüksek olduğunu bildirdi. Psikolojik stres, depresyonu tetikleyebilir fakat bununla birlikte, uzaktan çalışmanın depresyona doğrudan etkisi olduğuna dair çok az kanıt bulunmakta.

Aslında bazı araştırmalar, insanların stresi azaltmak için özellikle evden çalışma esnekliği olan işleri aradıklarını gösteriyor. Mental Health America'nın Flexjobs ile yaptığı 2018 yılı anketine göre, insanların yaklaşık %71'i işe gidip gelmeyle ilgili stresi azaltmak için evden çalışmak istiyor. Ankete katılanların yaklaşık %75’i uzaktan çalışmanın, iş gününde dikkat dağınıklığından kaynaklanan stresi sınırlamalarına yardımcı olabileceğini de söylüyor.

Evden çalışırken depresyondan kaçınmanın 5 yolu

Öncelikle bunun zor olduğunu kabullenmeliyiz. Evden çalışmak zor olabilir. Pandemi gibi olağanüstü stres zamanları bir yana normal şartlarda bile kendine has zorlukları veya faydaları var.

Bir arkadaşınızı arayın.

Telefonla veya çevrimiçi sesli sohbet kanalları aracılığıyla arkadaşlarınızla konuşun. Hatta bir arkadaşınızdan size, gününüzün nasıl geçtiği ile ilgili bir sesli mesaj göndermesini isteyebilir ve siz de aynısını ona yapabilirsiniz. Bir arkadaşınızın ya da aile fertlerinizden birinin sesini duymak, kendinizi daha sosyal ve canlı hissetmenizi sağlayabilir.

Hedeflerinizi yazın.

Depresyon, özellikle evden çalışıyorsanız üretkenliğinizi baltalayabilir. Ölçülebilir hedeflerinizin listesini yapmak belki de ulaşmak istediğiniz hedefi kafanızda canlandırmanıza yardımcı olabilir. Geleceğe karşı daha olumlu bakabilirsiniz.

Günlük programınızı yapın.

Ofiste değilken zamanın nasıl geçtiğini anlamak zordur. Gün için bir çizelge oluşturmak, yalnızca yapılacakları halletmenize yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda psikolojinizi korumak için mola verme fırsatlarınızı da ortaya çıkarır.

Meditasyona zaman ayırın.

Meditasyon yapmak size denge ve sakinlik hissi verir bu da sizin iç huzurunuzu ve refahınızı arttırabilir. Birkaç dakikalığına bile olsa, meditasyonun evden çalışırken size sağlayabileceği olası faydaları göz önünde bulundurarak 3-5 dakikalık rehberli meditasyonlar yapmayı deneyin.

Yürüyüşe çıkın.

Yürüyüş yapmak fiziksel sağlığınızın yanı sıra psikolojik olarak da sizin işine yarayabilir. Eğer evden çalışıyor ve depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız, düzenli ve tempolu yürüyüş ruh halinizi düzeltmeye yardımcı olabilir. Evde 10 dakikanızı veya daha fazlasını dans etmek, egzersiz yapmak gibi bazı aktivitelere ayırmayı deneyebilirsiniz.

Depresyon Nedir?

Depresyon, hislerinizi, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı olumsuz yönde etkileyen yaygın ancak ciddi bir zihinsel sağlık durumudur. Depresyonu olan kişiler üzüntü hissedebilir ve daha önce zevk aldıkları aktivitelere artık ilgi duymayabilirler. Sonuçta bu çalışma yetilerini de etkileyebilir.

Depresyonda olan kişilerin yaşadığı 4 ortak durum:

Enerji kaybı

Depresif mod

Uyumada zorluk çekme veya aşırı uyuma

Yeme alışkanlıklarında değişiklik

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