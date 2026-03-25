Fark edilmeden başlıyor: ALS’de ilk belirtiler neden gözden kaçıyor?

ALS nedir ve kimlerde daha sık görülür?

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) bir diğer adıyla motor nöron hastalığı kasları kontrol eden sinirlerde hasar oluşturan bir hastalıktır. Kaslarda güçsüzlük gelişir, yavaş yavaş çalışamaz hale gelir ve kişide felç gelişir. Ancak his kaybı genellikle olmaz.

ALS’ye en sık yakalanma yaşı genellikle 40-70 yaş arasındadır. Erkeklerde kadınlardan %20 daha sık görülür. ALS, vakaların %90’ında aile öyküsü olmadan ortaya çıkar ki buna sporadik ALS denir. Geri kalan %10 ise mutasyona uğramış bir genin aktarılması ile ortaya çıkan ailevi ALS’dir.