Gebelik neden gecikir?

Çocuk sahibi olma kararı, pek çok çift için heyecan verici bir dönemin başlangıcıdır. Ancak gebelik her zaman planlandığı zamanda gerçekleşmeyebilir. Bu durum, özellikle aylar geçmesine rağmen olumlu sonuç alamayan çiftlerde endişeye neden olabilir. Gebeliğin oluşabilmesi için yumurtlama düzeninden sperm kalitesine, fallop tüplerinin açıklığından rahim içi koşullara kadar birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi gerekir. Kadınlarda yaşa bağlı değişiklikler, hormonal dengesizlikler ve bazı jinekolojik hastalıklar da bu süreci etkileyebilir. Bu nedenle gebeliğin gecikmesinin tek bir nedene bağlanmaması önem taşır.

Dr. Faika Ceylan Çiftçi

Kadınlarda infertiliteye hangi durumlar yol açabilir?

İnfertilite, genel olarak 12 ay boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilememesi olarak tanımlanır. Kadınlarda bu durumun arkasında farklı nedenler bulunabilir.

Yumurtlamanın düzensiz gerçekleşmesi veya hiç gerçekleşmemesi, gebelik ihtimalini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Özellikle polikistik over sendromu (PKOS), yumurtlama bozukluklarıyla ilişkili olabilir. Bunun yanı sıra fallop tüplerindeki tıkanıklıklar, endometriozis, rahim içi yapışıklıklar ve bazı miyomlar da gebeliğin oluşmasını güçleştirebilir.

Tiroit hastalıkları ve diğer hormonal bozukluklar da üreme sağlığı üzerinde rol oynayabilir. Ancak infertilitenin yalnızca kadın kaynaklı bir durum olmadığı unutulmamalıdır. Erkek üreme sağlığına ilişkin faktörler de gebeliğin gecikmesinde önemli bir paya sahip olabilir.

Düzenli adet görmek doğurganlığın normal olduğunu gösterir mi?

Adetlerin düzenli olması, çoğu kadında yumurtlamanın gerçekleştiğine ilişkin olumlu bir işaret olarak kabul edilir. Ancak düzenli adet gören her kadının gebelik açısından herhangi bir sorun yaşamayacağı söylenemez.

Yumurtlama normal olsa bile tüplerin kapalı olması, rahim içindeki yapısal sorunlar veya sperm kalitesine ilişkin faktörler gebeliği etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca adet düzenine bakılarak doğurganlık hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.

Yaş ilerledikçe gebelik ihtimali neden azalabilir?

Kadınlarda doğurganlık üzerinde belirleyici faktörlerden biri yaştır. Yıllar içerisinde yumurta sayısı azalırken yumurtaların kromozomal açıdan sağlıklı olma ihtimali de değişebilir. Özellikle 35 yaş sonrasında bu değişim daha belirgin hâle gelebilir.

Yumurtalık rezervini değerlendirmek amacıyla AMH testi ve ultrasonografik incelemelerden yararlanılabilir. Ancak düşük AMH değeri tek başına doğal gebeliğin mümkün olmadığı anlamına gelmez. Aynı şekilde normal bir AMH sonucu da gebeliğin mutlaka gerçekleşeceğini göstermez. Bu testlerin yaş ve diğer klinik bulgularla birlikte yorumlanması gerekir.

Gebelik geciktiğinde ne zaman değerlendirme yapılmalı?

35 yaşın altındaki kadınlarda 12 ay, 35 yaş ve üzerindeki kadınlarda ise altı ay boyunca düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması durumunda infertilite değerlendirmesi önerilir.

Bununla birlikte adet düzensizliği, endometriozis, geçirilmiş pelvik enfeksiyon veya bilinen bir üreme sağlığı sorunu varsa bu sürelerin beklenmesi gerekli olmayabilir. Özellikle 40 yaş üzerindeki kadınlarda gebelik planı öncesinde veya gebelik elde edilemediğinde vakit kaybetmeden değerlendirme yapılması önemlidir.

İlk değerlendirmede kadının tıbbi öyküsü, yumurtlama durumu, yumurtalık rezervi ve gerekli görüldüğünde tüplerin açıklığı incelenebilir. Erkek partner için sperm analizi de bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Tüp bebek hangi durumlarda gündeme gelir?

Gebelik elde edilememesi, her çiftin doğrudan tüp bebek uygulamasına yönlendirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Öncelikle infertiliteye neden olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve çiftin birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Bazı hastalarda yumurtlama takibi, yumurtlamayı destekleyen ilaçlar veya aşılama gibi yöntemler düşünülebilir. Fallop tüplerinin ciddi şekilde etkilenmesi, belirli sperm sorunları, ileri yaş veya diğer yöntemlerle gebelik elde edilememesi gibi durumlarda ise tüp bebek uygulaması gündeme gelebilir. Bu süreçte yumurtalıkların uyarılması, yumurtaların toplanması, laboratuvar ortamında döllenme ve embriyo transferi gibi aşamalar yer alır. Hangi yaklaşımın uygun olduğu, çiftin yaşı, üreme sağlığı ve yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına göre bireysel olarak belirlenmelidir.