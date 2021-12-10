Gebelik sonrası estetik operasyonlar neler?

Hamilelik vücutta bazı değişikliklere neden olabilir. Peki, hamilelik sonrasına ilişkin estetik uygulamalar neler? Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka hamilelik dönemi sonrası merak edilen annelik estetiğini anlattı.

Bu süreç nasıl ilerliyor?

Aka şu bilgileri paylaşıyor: Değişim prosedürünü kabul etmeye karar veren anne adayı bir süre kontrol edilerek, şikayetlerini ve beklenen değişiklikleri uzmanlara ayrıntılı olarak anlatmalıdır. Bu süreçte alanında uzman hekime danışmak çok önemlidir. Hem danışan hem de doktor her ayrıntıyı detaylı olarak tartışmalıdır. En sık tercih edilen operasyonlar; meme büyütme, karın germe ve yağ aldırmadır. Kişinin ihtiyacına göre yapılan operasyon tek bir cerrahi operasyonda yapılabilmektedir. Bu sayede kişi tek başına ameliyat olmanın zorluğundan kurtulabilmektedir.

Operasyondan önce nelere dikkat etmek gerekir?

Uygun bir operasyon adayında aranması gereken kilit nokta;

Doğumun üzerinden en az 6 ay geçmiş ve emzirme döneminin tamamlanmış olmasıdır.

Bu prosedür, tekrar hamile kalmayı planlamayan kişiler için önerilir.

Ameliyatı engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması, ameliyata başlamadan önce sigara içmemesi veya sigarayı bırakması, anesteziye uygun olmasıdır.



Yapılan işlemler nelerdir?

Kadınlar genellikle şu işlemleri tercih ederler: Meme büyütme, karın germe, liposuction ve labioplasti.

Meme büyütme ameliyatı: Meme büyütme çok hassas bir uygulama yöntemidir. Ameliyat sırasında memenin zarar görmemesi gerekir. Genel anestezi altında yapılan operasyonda kişinin ihtiyacına göre protez yerleştirilir ve göğüs dik pozisyonda yerleştirilir.

Meme büyütme çok hassas bir uygulama yöntemidir. Ameliyat sırasında memenin zarar görmemesi gerekir. Genel anestezi altında yapılan operasyonda kişinin ihtiyacına göre protez yerleştirilir ve göğüs dik pozisyonda yerleştirilir. Karın germe ameliyatı : Hamilelik sonrasında karın bölgesindeki fazla yağlar alınarak daha sıkı bir görünüm elde edilmesi amaçlanabilir. Operasyon sırasında, sarkan karın dokusunu çıkarmak için bikini çizgisi boyunca bir kesi yapılır.

: Hamilelik sonrasında karın bölgesindeki fazla yağlar alınarak daha sıkı bir görünüm elde edilmesi amaçlanabilir. Operasyon sırasında, sarkan karın dokusunu çıkarmak için bikini çizgisi boyunca bir kesi yapılır. Liposuction yöntemi: Karın ve popo bölgesindeki fazla yağların özel bir kanülle alınması işlemidir. Kişinin vücut tipine uygun bir form belirlenir ve genellikle karın germe ameliyatı öncesi tercih edilir.

Karın ve popo bölgesindeki fazla yağların özel bir kanülle alınması işlemidir. Kişinin vücut tipine uygun bir form belirlenir ve genellikle karın germe ameliyatı öncesi tercih edilir. Labioplasti yöntemi: Doğum sırasında iç dudaklarda sarkma görülen kişiler için uygundur. Görünümün yanı sıra vajinadaki gevşeklik de ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve vajinoplasti ameliyatı ile sarkan iç kaslar onarılır. Operasyon sırasında gevşek dudaklar normal boyutlarına küçülür.

İyileşme süreci nasıl olur?

Bu prosedürleri uyguladıktan sonra tam iyileşme süreci 2 hafta kadar sürebilir. Bu süreçte ağrı ve şişlik hissetmeniz doğaldır. Uygulanan programın sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenli bir egzersiz programı önerilir. İyileşme süreci ve semptomlar kişiden kişiye değişebileceğinden kontrolü kesintiye uğratmadan işlemi gerçekleştiren uzman ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.