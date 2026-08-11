Genç ve sağlıklı kalmanın yolu damar sağlığından geçiyor

Yaşlanma denildiğinde çoğu kişinin aklına kırışıklıklar, enerji kaybı ya da hareketlerin yavaşlaması gelir. Oysa yaşlanma, vücudun içinde de devam eden bir süreçtir. Bu süreçten en fazla etkilenen yapılardan biri de damarlardır.

Dr. Begüm Öztürk

Kalbin, beynin, böbreklerin ve diğer organların sağlıklı çalışabilmesi için damarların görevini iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle sağlıklı yaş almak isteyen kişilerin yalnızca dış görünümüne değil, damar sağlığına da dikkat etmesi önem taşır.

Damarlar neden yaşlanır?

Yaş ilerledikçe damarlar esnekliğini kaybedebilir ve zamanla sertleşebilir. Ancak damarların yaşlanma hızını yalnızca yaş belirlemez.

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı, fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, yoğun stres ve yetersiz uyku damar yapısını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle aynı yaşta olan iki kişinin damar sağlığı birbirinden farklı olabilir.

Damar yaşı takvim yaşından farklı olabilir

Kişinin doğum tarihi takvim yaşını gösterir. Damar yaşı ise damarların ne kadar sağlıklı ve esnek olduğunu ifade eder.

Damar yaşı, klinik değerlendirmeler ve kişinin kalp-damar riskini gösteren ölçümler üzerinden hesaplanabilir. Bu değerlendirmede yaş, tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı ve diğer risk faktörleri birlikte ele alınır. Gerektiğinde damar sertliğini ve damar yapısını inceleyen yöntemlerden de yararlanılabilir.

Kendini iyi hisseden bir kişide bile damar sağlığını etkileyen bazı riskler sessizce ilerleyebilir. Bu nedenle tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önem taşır.

Ailede kalp ve damar hastalığı bulunması, sigara kullanımı, fazla kilo ve hareketsiz yaşam da değerlendirme sırasında dikkate alınmalıdır.

Damar yaşı geriye çekilebilir mi?

Damar yaşı sabit bir değer değildir ve yaşam tarzındaki değişikliklerden etkilenebilir. Risk faktörlerinin kontrol altına alınması, düzenli hareket, dengeli beslenme, sigaranın bırakılması, kaliteli uyku ve gerekli tedavilerin uygulanması damarların işlevini olumlu yönde etkileyebilir.

Bu adımlar, damar sağlığı göstergelerinde olumlu değişikliklere ve hesaplanan damar yaşının daha iyi bir seviyeye gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak elde edilecek sonuç kişinin mevcut sağlık durumuna, yaşına ve damar yapısındaki değişikliklerin düzeyine göre farklılık gösterebilir.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları damarları koruyabilir

Damar sağlığını korumak için çok karmaşık yöntemlere ihtiyaç yoktur. Günlük yaşamda atılan küçük ama düzenli adımlar önemli farklar oluşturabilir.

Sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenmek, düzenli yürüyüş yapmak, ideal kiloyu korumak, sigaradan uzak durmak ve yeterli uyumak damar sağlığına katkı sağlayabilir. Stresin kontrol altına alınması da kalp ve dolaşım sistemi açısından önem taşır.

Yüksek tansiyon, diyabet ya da kolesterol yüksekliği bulunan kişilerin tedavilerini aksatmaması ve düzenli hekim kontrolünde olması gerekir.

Sağlıklı yaşlanma yalnızca uzun yaşamak değildir

Sağlıklı yaşlanmanın amacı yalnızca yaşam süresini uzatmak değildir. Asıl hedef, ilerleyen yaşlarda hareketli, bağımsız ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmektir.

Damar sağlığının korunması; kalbin, beynin ve diğer organların daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle yaşlanmayı yalnızca dış görünüm üzerinden değerlendirmek yerine, damar sağlığını da düzenli olarak takip etmek gerekir.

Sağlıklı yaş almak için en önemli adımlardan biri, riskler ortaya çıkmadan önce önlem almaktır.