Gençlerde boyun düzleşmesi neden artıyor?

Günümüzde gençler günün önemli bir bölümünü ekran karşısında geçiriyor. Eğitim, sosyal yaşam ve eğlence alışkanlıklarının büyük ölçüde dijital ortama taşınmasıyla birlikte boyun ağrısı, omuz gerginliği ve duruş değişiklikleri gibi şikâyetler de daha sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle uzun süre baş öne eğik şekilde telefon kullanılması, boyun omurgası üzerinde normalden daha fazla yük oluşmasına neden olabilir.

Boyun düzleşmesi nedir?

Boyun omurgası sağlıklı bir yapıda hafif bir eğriliğe sahiptir. Bu doğal eğrilik, başın ağırlığının dengeli şekilde taşınmasına yardımcı olur.

Boyun düzleşmesi ise bu doğal eğriliğin azalması veya kaybolması olarak tanımlanır. Her boyun düzleşmesi ciddi bir sağlık sorunu anlamına gelmese de bazı kişilerde ağrı, hareket kısıtlılığı ve kas gerginliği gibi şikâyetlerle ilişkili olabilir.

Telefon kullanımı boynu nasıl etkiliyor?

Baş öne doğru eğildikçe boyun omurlarına ve çevre kaslara binen yük artar. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda kalmak, kasların sürekli çalışmasına ve zamanla yorgunluk gelişmesine neden olabilir.

Telefon, tablet veya bilgisayar kullanımı sırasında uygun olmayan duruş alışkanlıklarının sürdürülmesi; boyun ağrısı, omuz gerginliği ve postür değişiklikleriyle ilişkilendirilebilmektedir. Bu nedenle yalnızca ekran süresi değil, ekran karşısındaki duruş şekli de önem taşır.

Boyun düzleşmesi hangi belirtilerle kendini gösterebilir?

Boyun düzleşmesi olan kişilerde en sık görülen şikâyetler arasında boyun ağrısı, ense bölgesinde sertlik hissi, omuzlarda gerginlik ve uzun süre aynı pozisyonda kalındığında artan rahatsızlık hissi yer alır.

Bazı kişilerde baş ağrısı, sırt bölgesinde ağrı veya hareket sırasında zorlanma hissi de tabloya eşlik edebilir. Ancak benzer belirtiler farklı kas-iskelet sistemi problemlerinde de görülebileceği için değerlendirme kişiye özel yapılmalıdır.

Gençlerde neden daha sık konuşulmaya başlandı?

Dijital cihaz kullanımının artmasıyla birlikte gençlerin gün içinde hareketsiz geçirdiği süre de belirgin şekilde arttı. Bunun yanı sıra fiziksel aktivite düzeyindeki azalma, uzun süre masa başında çalışma ve ekran karşısında geçirilen zamanın uzaması boyun bölgesindeki yüklenmeyi artırabiliyor.

Bu durum boyun düzleşmesinin daha sık görülmesinden çok, boyunla ilişkili şikâyetlerin ve duruş problemlerinin daha görünür hale gelmesine neden oluyor.

Boyun sağlığını korumak için nelere dikkat edilmeli?

Boyun sağlığının korunmasında yalnızca ekran süresini azaltmak değil, çalışma ortamının ergonomik olarak düzenlenmesi de önem taşır. Özellikle ders çalışırken veya bilgisayar kullanırken tercih edilen masa ve sandalyenin kişinin beden ölçülerine uygun olması gerekir.

Oturma sırasında kalça ve dizlerin yaklaşık 90 derece açıda olması, ayakların yere tam temas etmesi ve sandalyenin bel ile sırt bölgesini desteklemesi önerilir. Masa yüksekliğinin dirsek seviyesine uygun olması, ekranın ise göz hizasına yakın konumlandırılması boyun bölgesine binen yükün azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak da önemlidir. Ekran karşısında geçirilen süre boyunca düzenli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüşler yapmak ve boyun-sırt bölgesine yönelik hafif esneme egzersizleri uygulamak kas gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Günlük yaşam içerisinde fiziksel aktiviteye yer verilmesi de omurga sağlığının desteklenmesinde önemli rol oynar.

Erken dönemde fark etmek neden önemli?

Boyun ağrılarının ve duruş değişikliklerinin uzun süre devam etmesi günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sürekli tekrarlayan ağrı, hareket kısıtlılığı veya duruş değişikliklerinin göz ardı edilmemesi gerekir.

Boyun bölgesinde ortaya çıkan şikâyetlerin erken dönemde değerlendirilmesi, uygun yaklaşımın belirlenmesine ve omurga sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir.