Geniz akıntısı neden olur? Evde ne yapılabilir, ne iyi gelir?

Geniz akıntısında kişinin rahatsızlık boyutuna göre tıbbi olarak üretilen çözümler çok yeterli olmayabiliyor. Peki, geniz akıntısı kendini nasıl belli eder, geniz akıntısına ne iyi gelir, geniz akıntısı olmaması için nelere dikkat edilmelidir? Tüm merak edilen soruları İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar yanıtladı.

GENİZ BOŞLUĞU NEREDE YER ALIYOR?

Halk arasında geniz denince kastedilen yer, kimi zaman solunum borusu oluyor. ‘’Su içerken genzime kaçtı, öksüre öksüre bir hal oldum” gibi cümleler çok sık duyulan ifadelerdendir. Bu durumda ifade edilen olay aslında yutaktaki suyun yanlışlıkla gırtlağa, oradan da nefes borusuna kaçması halidir. Oysa geniz boşluğu burnumuzun arkasında yer alan bir yerdir. Burundan başımızın arkasına doğru ilerleyen soluduğumuz hava, geniz boşluğuna geldiği an neredeyse doksan derecelik dik bir açı ile ayak tarafına yönelir. Geniz boşluğunu boğaz bölgesinden küçük dil ve yumuşak damak ayırır. Küçük dili geçen hava artık boğazdadır ve biraz daha ayak yönüne doğru ilerledikten sonra yutak-gırtlak kavşağında ses tellerinin açılmasını kullanarak nefes borusu içine yönelir.

GENİZ BOŞLUĞU NE İŞE YARAR?

Geniz boşluğu evrim ağacında insanların iki ayakları üzerinde durmaya başlamaları ile dik açısını elde etmiş bir yerdir. Burundan geniz boşluğuna gelen ısınmış, nemlenmiş, süzülmüş hava, geniz boşluğunda; karşısında geniz eti diye bilinen ve bir tür bademcik olan doku ile karşılaşır. Hava, bu duvara adeta çarpar ve aşağısındaki açıklığa, yumuşak damağın arkasından boğaza doğru akar. Geniz boşluğunun yan duvarlarında da orta kulak boşluklarının hava-sıvı alışverişi ve ortam basıncına uyum yapmasını sağlayan östaki borularının ağızları yer alır.

GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAYAN GENİZ AKINTISI HASTALIK MIDIR?

Op. Dr. Çelikoyar geniz akıntısı için, ‘’Hekime başvuruların azımsanmayacak bir oranını oluşturan, ayrıca günlük yaşamda rahatsızlığı sık dile getirilen, dahası geniz temizleme hareketlerine birçok yerde tanık olunan “geniz akıntısı” aslında bir hastalık değildir’’ diyor. Peki geniz akıntısı nedir? ‘’Kimi zaman davranış bozukluğuna dönüşmüş bir tiktir; kimi zaman ise üzerine odaklanılmış, kolayca geçmesi mümkün olan masum bir belirtidir’’ diyerek açıklayan Op. Dr. Çelikoyar şu öneride bulunuyor:

Bu durumun bir hastalık olmadığının anlaşılması, asla bir hastalığa yaklaşır gibi davranılmaması temel doğru olacaktır. Aşırı burun temizliklerinin, güçlü sümkürmelerin doğal bir davranış biçimi olmadığı, burun sıvılarının akışkanlık dengelerini bozabileceğinin ve sonuçta bu rahatsızlığı daha da artırabileceğinin bilincinde olunmalıdır.

Solunum yollarındaki sıvılar yaşamın parçasıdır

Solunum yollarının vücut boşluklarından, vücutta içinde akım olan damarlar, barsaklar, idrar yolu gibi diğer boru türlerinden temel farkları vardır. Bunun başında solunum yolları çeperlerini döşeyen hücre tipleri gelir. Solunum epiteli diye adlandırılan bu hücreler içlerinde salgı yapan hücreler ve tüylü süpürücü hücreler barındırırlar. Solunum yolu çeperleri bu hücrelerin çalışmaları sayesinde hep nemli ve temizdir. Solunum yolu üst ve alt solunum yollarından oluşur. Üst solunum yolları burun ucundan başlar ve sinüsler, geniz boşluğu, boğaz ve gırtlağın üst kısmını kapsar. Alt solunum yolları ise ses tellerinden başlayıp, ayaklarımız yönünde nefes borusu, iki ana bronş, onların daha küçük dalları ve son durak olarak da akciğerlerde yer alan küçük boşluklardan oluşur. Solunum epitelindeki sıvılar üst solunum yollarında burun ucundan itibaren boğaza doğru akar. Boğazda toplanan sıvılarsa yutulur ve mideye yönlenir. Alt solunum yollarındaki sıvılarsa akciğerlerin derinliklerinden bronşlara, oradan nefes borusuna yönlenir ve son olarak da yutağa geldikten sonra yutularak mideye yönlenir.

GENİZ AKINTISI FARKLI BİR AKINTI MIDIR?

Solunum yolları çeperlerinde akıntı, yaşamın olağan bir parçasıdır. Ancak bir kişinin bu akıntıdan rahatsızlık duyması için ya akıntı niteliğinde bozulma vardır ya da kişi var olan akıntının olmaması gerektiği gibi bir yanılgı içindedir.

GENİZ AKINTISI HANGİ DURUMDA SAĞLIKSIZDIR?

Solunum yolları çeperlerindeki sıvı salınımı ve salınan sıvının üstündeki birikimlerle birlikte süpürülmesi sağlıklı bireylerin yaşamlarının bir parçasıdır. Soğuk algınlığı, sinüzit, burun içlerinde yara gibi üst solunum yollarındaki bir hastalık halinde olağan dışı akıntılarla karşılaşmak beklenir. Tipik hastalık akıntıları renkli, koyu kıvamlı olacak ve hastalığın ateş, halsizlik, baş ağrısı, burun tıkanıklığı gibi diğer belirtileri ile birlikte görüleceklerdir. Bu tür akıntılar hastalık belirtisi olup, hastalığın geçmesi ile düzelmeleri, şeffaf, olağan kıvamlı, hissedilmeyen duruma dönmeleri beklenir. Bir başka nedense, akıntıda olağan dışı bir durum olmadığı halde, yutakta aşırı duyarlılık olmasından kaynaklanan geniz akıntısı rahatsızlığıdır. Bu duruma en sık mide asidi tahrişi yol açacaktır. Reflü olarak da bilinen bu durumda reflüye yönelik önlemler rahatsızlığın giderilmesine de yardımcı olacaktır.

GENİZ AKINTISI SİNÜZİTTE SIK GÖRÜLÜYOR

Geniz akıntısı yapabilen sinüzit hastalığı oldukça sık görülür. Soğuk havalar, kirli hava, havada kimyasal varlığı, duman, havadaki alerji yapıcı moleküller dış ortamda sinüzit olmayı kolaylaştırıcı etkenler arasında sayılır. Bununla birlikte bireyin kendi sağlığına dikkat etmemesi, düzensiz yaşam, yetersiz ve düzensiz uyku, sigara içmesi, nargile ve benzeri dumanlı alışkanlıklar, aşırı alkol tüketimi de sinüzit olmayı kolaylaştıran, ayrıca sinüzitin iyileşmesini engelleyen önemli etkenler arasındadır.

GENİZ AKINTISIYLA OLUŞAN SİNÜZİTE EVDE NELER UYGULANABİLİR?

Sinüzit tedavisinde evde kalan bir hastanın yukarıda sözü edilen doğruları yapması, yanlışlardan da kaçınması öncelik verilmesi gereken konudur. Basit soğuk algınlığından bir adım ileri olan ve hekimce antibiyotik kullanılması gerekli görülen sinüzitlerde ise hekim reçetesinin harfiyen uygulanmasını önerilmektedir. Bazı sinüzitler burun içi akıntılarının ortamdan uzaklaştırılabilmeleri için, burun içine özel sıvıların uygulanmasını, adeta burun içinin yıkanması ile burun içindeki koyu kıvamlı akıntılardan kurtulmayı sağlar. Bu işlemin bir başka yararı da daha sonra temizlenmiş yüzeylere uygulanan fısfıs şeklindeki ilaçların etkinliğinin artması olacaktır.

GENİZ AKINTISINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Öncelikle hasta olmamaya, sağlıklı kalmaya çalışınız. İyi uyumalı, doğru beslenmeli ve başta sigara olmak üzere zararlı maddelerden uzak durmalısınız. Basit soğuk algınlıklarında iyileşmenin birkaç gün alabileceğini bilmeli, bu dönemi bol sıvı ve dinlenmekle geçirmeye bakmalısınız.

GENİZ AKINTISINA NE İYİ GELİR?

Basit soğuk algınlığında evde dinlenmek, bolca sıvı tüketmek, sigara, alkol, diğer dumanlı maddeler gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, aşırı yorulmamak, iyi uyumak çoğu kez iyi gelecektir. Bunların yanı sıra çok sıcak olmayan çorbalar, içine biraz limon ve bal konmuş ıhlamur ve benzeri bitkisel çaylar da iyi gelecektir.

Kimi zaman ilaç kullanmayı tercih edenler olabilir. Birçok soğuk algınlığı ilacı vardır ve büyük kısmını eczanelerden reçetesiz almak mümkündür. Bu tür ilaçlar genellikle burnun akıntılarını azaltır ve burnun içindeki şişlikleri azaltarak burundan nefes almayı kolaylaştırır. Ayrıca içlerinde yer alan paracetamol ve benzeri ilaçlarla kırgınlık hissini azaltırlar.

Bütün bunlara rağmen, bu hastalığın geçebilmesi için zamana ve kişinin de sağlık önlemlerini iyi almaya gereksinimi olduğunu unutmamak gerekir. Bu tür bir hastalık ne ilaç verilirse verilsin, anında iyileşme beklenmemelidir.

GENİZ AKINTISI İLAÇLA TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Geniz akıntısına yol açan hastalıklar için gerekli ise, ilaç tedavisi uygulanacaktır. Ancak yalnızca geniz akıntısı için, hastalık olsa da olmasa da ilaç tedavisi uygulanmaz. Bu tür bir yaklaşımdan, özellikle hastalığı olmayan kişilerde kaçınmak gerekir. Geniz akıntısının bir hastalık olmadığının anlatılması, kişinin odak noktasına dönüşmesinden uzak durulması en doğru yaklaşım olacaktır.