Göz kapağı sarkması neden olur? Nasıl geçer?

Göz kapağı sarkması neden olur? Bu makalede bu sorunun yanıtına bakıyoruz. Op. Dr. Güncel Öztürk, pitozis olarak da bilinen göz kapağı sarkması hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Göz kapağı sarkması nedir?

Göz kapağı sarkması, üst göz kapağının fazla sarkmasıdır. Üst göz kapağının kenarı olması gerekenden aşağıda olabilir (pitozis) veya üst göz kapağında fazla sarkık deri olabilir (dermatokalazis). Göz kapağı sarkması genellikle her iki durumun bir kombinasyonudur.

Göz kapağı sarkması neden olur?

Sarkık bir göz kapağı çoğunlukla şu durumlardan kaynaklanır:

Göz kapağını kaldıran kasın zayıflığı,

Bu kası kontrol eden sinirlerde hasar,

Üst göz kapaklarının derisinin gevşekliği,

Normal yaşlanma sürecinin etkisi,

Bir yaralanma veya hastalığın sonucu.





Göz kapağı düşüklüğüne yol açabilecek hastalıklar nelerdir?

Göz çevresinde veya arkasında tümör,

Şeker hastalığı,

Horner sendromu,

Myastenia gravis,

İnme,

Arpacık gibi göz kapağında şişlik.





Belirtileri nelerdir?

Sebebe bağlı olarak bir veya iki göz kapağında düşüklük olabilir. Kapak sadece üst gözü kapatabilir veya tüm göz bebeği kapatılabilir.

Görme ile ilgili problemler sıklıkla mevcut olacaktır:

İlk başta, sadece en üst görüş alanının engellendiği hissi.

Sarkık göz kapağı göz bebeğini kapattığında görüş tamamen engellenebilir.

Göz çevresinde yorgunluk ve ağrı olabilir.

Kuru göz hissine rağmen artan gözyaşı fark edilebilir.

Ne gibi testler yapılır, tedavi yöntemi nasıl belirlenir?

Sadece bir tarafta düşüklük olduğunda, iki göz kapağını karşılaştırarak kolayca fark edebilirsiniz. Her iki tarafta da meydana geldiğinde veya sadece hafif bir sorun olduğunda sarkmayı tespit etmek daha zordur. Sarkmanın mevcut boyutunu eski fotoğraflarda gösterilen miktarla karşılaştırmak, sorunun ilerleyişini saptamanıza yardımcı olabilir.

Nedeni belirlemek için fizik muayene yapılacaktır.

Nasıl tedavi edilir?

Bir hastalık bulunursa tedavi edilir. Sarkık göz kapağı vakalarının çoğu yaşlanmaya bağlıdır ve herhangi bir hastalık içermez. Göz kapağı kaldırma ameliyatı (blefaroplasti) sarkan üst göz kapaklarını onarmak için yapılır. Daha hafif vakalarda göz kapaklarının görünümünü iyileştirme amacıyla yapılabilir. Daha ciddi vakalarda, görme bozukluğunu düzeltmek için ameliyat gerekebilir.

Pitozis ameliyatı sırasında ne olur?

Pitozis ameliyatı lokal anestezi altında sedasyon ile yapılır. Sarkık kapağı onarmak için yapılan ameliyat türleri şunları içerir:

Cerrah üst göz kapağının derisinde bir delik açar. Bu, cerrahın göz kapağını kaldıran küçük kası bulmasını sağlar. Cerrah bu kası sıkılaştırmak ve göz kapağını kaldırmak için dikişler yerleştirir. Göz kapağı derisindeki kesi daha sonra daha fazla dikişle kapatılır.

Cerrah tüm ameliyatı göz kapağının altından gerçekleştirebilir. Bu durumda göz kapağı çevrilir ve kas alttan sıkılır. Bu yaklaşım için deri kesişi gerekmez.

Ameliyattan sonra, doktor göze nasıl bakılacağını açıklayacaktır. Ameliyattan sonra hastanın tekrar doktora gelmesi sonuçların kontrol edilebilmesi için önemlidir.