Göz seğirmesi nedir? Neden olur? Tedavi yöntemleri nelerdir?

"Göz atması olarakta bilinen göz seğirmesi pek çok nedenden kaynaklanabilir. Stres, yorgunluk veya uykusuzluk gibi psikolojik problemlerinde oluşabileceği gibi göz hastalıklarının da habercisi olabilir" diyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, göz seğirmesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Göz seğirmesi nedir? Neden olur? Nasıl tedavi edilir? İşte yanıtları:

Göz seğirmesi nedir?

Çolakoğlu, 'göz seğirmesi nedir?' sorusunu şöyle yanıtlıyor: Toplum içinde oldukça yaygın görülen "Göz seğirmesi "kişi tarafından göz atması olarak ifade edilmektedir. Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesi, göz kapağını hareket ettiren kasların istemsiz tekrarlayan kasılmaları ile oluşur. Etki altındaki kasların alanına göre dışarıdan fark edilebilecek kasılmalar şeklinde veya sadece kişinin hissedebileceği titreşimler şeklinde olabilir. Her iki gözde aynı anda veya tek taraflı olabilir. Sağ ve ya sol göz seğirmesine halk içinde farklı anlamlar yüklenmiş olsa da tıbbi olarak tanı için önem arz etmez. Birçok vakada genellikle bir tedavi gerektirmeden kendi kendine düzelir. Ancak 2 haftadan uzun sürüyor ise veya beraberinde yüzde ayakta bacakta kasılmalar oluyor ise doktor kontrolünü geciktirmemek gerekir.

Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?

Göz seğirmesinin başlıca sebepleri arasında

Uykusuzluk,

Alkol,

Tütün veya kafein kullanımı,

Güneş,

Rüzgar veya toz gibi çevresel faktörler,

Stres,

Kullanılan ilaçların yan etkisi,

Göze gelen darbeler,

Göz tahrişi ve göz kuruluğu,

Yoğun tempoda ekranlı cihazların kullanımı,

Yetersiz ve dengesiz beslenme (vitamin B12 eksikliği-vitamin D eksikliği-magnezyum eksikliği) sayılabilir.

Gözünüzün sık sık seyirmesi gizli astigmat, miyop veya hipermetropun da habercisi olabilir.

Eğer gözlük takıyorsanız seğirme, göz numaranızın arttığına işaret edebilir.



Göz seğirmesi nelere işaret edebilir?

Göz seğirmesi çok nadir olarak daha ciddi bir beyin veya sinir sistemi bozukluğunun bir belirtisidir. Bu durumda genellikle eşlik eden başka sempotomlar da görülmektedir.

Seğirme ile beraber ağzın kayması, gözün sulanması "yüz felcine"; ayakta -bacakta istemsiz kasılmalar- bulanık görme -elektriklenme hissi "multiple skleroza"; kasların kasıldıktan sonra gevşeyememe durumu-konuşma bzukluğu-yüz mimiklerinde silikleşme "Parkinson Hastalığına "; istemsiz kasılmaların daha geniş kas grupları etkilemesine istemsiz konuşmaların eşlik etmesi "Tourette sendromuna" işaret edebilir.

Çolakoğlu göz seğirmesi ile ilgili diğer soruları da şöyle yanıtlıyor:

Ayrıcı tanı nasıl yapılır?

Hastalığın nedenini belirlemek için hastadan detaylı şekilde öyküsünün alınması (seyirme ne zaman başladı, ne kadardır var, günün hangi saatinde artıyor,sürekliliği nedir, yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, stres ölçütü gibi), kan tahlili, EMG (kas aktivitesini ölçülmasi) ardından farklı hastalıkların varlığına ilişkin olasılıklarının ekarte edilmesi amacıyla beynin manyetik rezonans görüntülemesinin (MR) yapılması ve nörolojik muayenelerin yapılması gerekebilir.

Göz Seğirmesi Nasıl Tedavi Edilir? Göz Seğirmesi Nasıl Geçer?