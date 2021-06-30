Sorularla göz tansiyonu: Neden olur, belirtileri neler?

Göz tansiyonu artmasının görme kayıplarına neden olabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan, göz tansiyonuna ilişkin bilgileri paylaştı. İşte göz tansiyonu ile ilgili belirtilerinden ölçülmesine en çok merak edilen 6 soru ve 6 cevap:

GÖZ TANSİYONU NEDİR?

Öncelikle göz tansiyonu nedir? Eraslan bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Glokom veya halk arasındaki adı ile göz tansiyonu, göz içerinde gözün dokularının beslenmesini sağlayan aköz hümör denilen sıvının normal olarak üretilmesi fakat yeterince dışa atılımının sağlanamaması nedeniyle göz küresinin içinde sıvı basıncının gittikçe yükselmesi ve sonuçta da göz sinirlerine geri dönüşsüz zarar vermesi şeklinde özetlenebilir. Gözün içerisinden kanallar vasıtası ile atılımı gerçekleşen bu sıvı atılım kanallarının farklı sebeplerden tıkanması ile atılamaz ve sonuçta yüksek basınç görme kaybına neden olur.

GÖZ TANSİYONU NEDEN OLUR?

Peki, göz tansiyonunu neler tetikler? Glokom %90 oranında açık açılı tiptedir ve çoğunlukla herhangi bir sebep bulunamaz. Fakat %10’luk kısmına giren hasta grubunda göz yapısının dar ve küçük olması veya geçirilmiş ameliyatlar, diyabete veya damar hastalıklarına bağlı kötü damar oluşumları bu durumu tetikleyebilir.

GÖZ TANSİYONU BELİRTİLERİ

Eraslan, "Göz tansiyonu yükselince ne olur? Belirtileri nelerdir?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

Göz tansiyonu normalde 10-21 mmHg arasında olmalıdır.

Çoğunlukla 30 mmHg basınç yüksekliğine kadar herhangi bir bulgu vermez, sinsi ilerler ve görme kaybına neden olur.

%90 glokom hastasında muayene edilmedikçe de fark edilmeyebilir. Ancak çok ileri kayıplar olduğunda görme alanı kaybı şeklinde fark edilebilir.

Hastalar araç kullanırken yandan geçenleri fark edemez veya görme alanı küçüldüğünden ev içerisinde kazalar yaşanmaya başlanır.

Fakat %10’luk kısma giren diğer hasta grubunda ise göz içi basıncı belirgin yükselebilir.

Yani 30-70 mmhg seviyelerine çıkabilir ve bu durumda göz çevresinde kemikleri sızlatacak bir ağrı, bulantı ve kusma, görme kaybı, gözde kızarıklık ve sulanma ile acil servislere başvurmak zorunda kalabilirler.

Hatta bu hastaların bir kısmında glokom atlanarak yanlış olarak migren düşünülmesi ile ağrı kesici verilip evlerine gönderilebildiğine de şahit oluyoruz.



GÖZ TANSİYONU NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Göz tansiyonu kontrolünde 1. basamak göz damlaları ile tedavidir. Her hasta için belirlenmesi gereken göz tansiyonu seviyesi farklıdır. Önceden meydana gelen kayıplara göre bu seviye belirlenmektedir. Burada 2-3 damla ile tedavi sonrası göz içi basıncı hedef tansiyonun üzerinde ise lazer veya cerrahi tedaviler ile kontrol sağlamaya çalışmaktayız.

GÖZ TANSİYONU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Eraslan, göz tansiyonu tedavisi için şu bilgileri paylaşıyor:

Son dönemde gelişen teknoloji ile klasik cerrahilerden önce erken ve orta evre glokom hastalarına minimal invaziv glokom cerrahileri uygulayabilmekte ve dokulara en az hasar vererek hastanın günlük hayatına daha hızlı dönmelerini sağlayabiliyoruz. Bunların etkisiz olacağı ve daha fazla göz tansiyonu düşürmemiz gereken hastalara ise trabekülektomi veya tüp cerrahileri uygulayarak son derece başarılı sonuçlar alabilmekteyiz.

GÖZ TANSİYONU NASIL ÖLÇÜLÜR?

Göz tansiyonu nasıl ölçülür sorusunun yanıtı ise şöyle: Göz tansiyonu tonometre denilen cihazlar yardımı ile ölçülür. Hava üfleyen tonometrelerin yanında aplanasyon tonometreleri ve taşınabilir tonometreler bu amaçla kullanılabilmektedir.