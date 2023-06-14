Gözde kaşıntı, hapşırma: Alerji belirtilerini azaltmanın 10 kolay yolu

Polen her insanı farklı şekillerde etkiler. Tetiklediği alerjik reaksiyonlar; kaşıntılı, kırmızı gözler, cızırtılı bir boğaz, sürekli hapşırma, baş ağrısı ve yorgunluğa kadar bir dizi hoş olmayan semptoma neden olabilir.

Evden dışarı çıkmamanız güvende olduğunuz anlamına gelmez. Alerji semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olacak bir dizi ilaç sunan baş eczacı Parvinder Sagoo, "Polen parçacıkları çok küçük ve çok uzaklara gidebilir" diyor. "Havanın içeri girmesi için pencerelerinizi ve kapılarınızı daha sık açarsanız, evinizin içine girecekler ve çeşitli ev eşyalarına yapışacaklar. Sonra da doğrudan gözlerinize veya burun kanallarınıza gidecekler."

Bu yaz alerji mevsiminde polenlerin üzerinizdeki kontrolünü kolaylaştırmanın bazı doğal yolları bulunuyor. İşte şimdi denemek için en iyi doğal saman nezlesi ilaçlarından 10 tanesi:

1- MERHEM NUMARASI

Sagoo, "Geçmeyen hapşırıkların ana nedeni genellikle polen parçacıklarının burun geçişinize girip yerleşmesi ve kısa hapşırma patlamalarına yol açan bir gıdıklanma hissine neden olmasıdır" diyor. Polenler içeri girmeden onları tuzağa düşürmek için, her bir burun deliğinin çevresine Vaseline gibi bir balsam sürebilirsiniz. Özellikle burnunuzu temizledikten sonra yeniden uyguladığınızdan emin olun.

2- POLEN TAHMİNLERİNE BAKIN

Alerji belirtileriniz şiddetliyse, hazırlıklı olmakta fayda var. Polen tahminini beş gün önceden sunan Pollen.com'a bakın; ayrıca, polenlerin arttığı alanlar ve zamanlar hakkında plan yapmanıza yardımcı olacak ayrıntılar da sağlıyor.

Genel kurallardan biri, polen seviyeleri sabahın erken saatlerinde ve öğleden sonra geç saatlerde en yüksek seviyededir, bu nedenle mümkün olduğunca bu saatlerde çimenli alanlardan kaçının.

3- YÜZÜNÜZÜ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN

Polen parçacıkları giysilere, yüzlere ve ellere çok iyi yapıştığından dolayı yıkama son derece önemlidir. Gün boyunca ellerinizi ve yüzünüzü kalan polenlerden korumak için yeterince yıkadığınızdan emin olmalısınız.

4- GÖZLERİNİZİ YATIŞTIRIN

Düzenli olarak göz damlası uygulayarak şiş ve tahriş olmuş gözlerinizi yatıştırabilirsiniz. Ayrıca gözlerinizin üstüne soğuk pres yaparak yanmayı hafifletebilirsiniz.

5- BURUN TEMİZLİĞİNİ DENEYİN

Sagoo, "Burun yolunuzdaki tüylere yapışmış, kalıcı alerjik maddelerden kurtulmanın harika bir yolu var" diyor. "Günde bir veya iki kez tuzlu su solüsyonu kullanın, başınızı banyonuza veya lavabonuza bir açıyla eğin ve tuzlu su solüsyonunu doğrudan burnunuza çekmek için huni benzeri bir alet kullanmayı deneyin."

6-PENCERELERİ VE KAPILARI KAPATIN

Polen açık pencerelerden ve kapılardan içeri girebilir, bu nedenle sizi gerçekten etkiliyorsa, mümkünse onları kapalı tutmayı düşünün. Sagoo, "Pencereleri ve kapıları her gün sadece kısa bir süre için açmanızı tavsiye ederim. Sabah ve akşam polen sayısı gün ortasına göre belirgin şekilde daha az olduğu için sabahı tercih etmek muhtemelen en iyisidir" diyor. Ek olarak, bir hava temizleyici, evinizdeki alerjenler ve polenler dahil olmak üzere parçacık kirliliğinin yüzde 99,95'ini otomatik olarak algılar ve yakalar.

7- EVİNİZİ TEMİZLEYİN

Toz ve akarlar saman nezlesi ve benzeri alerjilerin başlamasına neden olabilir. Bu nedenle evinizin her yerindeki tozu azaltmak ve düzenli olarak temizlemek alerjilerin nedenlerini hafifletir. Polen parçacıklarını yakalamak için genellikle HEPA filtreli bir elektrik süpürgesi kullanarak süpürün ve filtrenin düzenli olarak değiştirildiğinden emin olun.

8- BAL YİYİN

Sagoo, "Bal, alerji semptomları için doğal bir çare çünkü içindeki arı poleni vücudunuzu diğer polenlere karşı duyarsızlaştırabilir" diyor. Günde bir veya iki kaşık doğrudan kavanozdan almanız işinizi görecektir.

9- BİTKİ ÇAYLARINI DENEYİN

Farklı bitkisel karışımlar, aynı anda zihnimizi sakinleştirirken alerjilerimizi gidermeye yardımcı olabilir. Nane içerenler çaylar burun tıkanıklığını hafifletmeye ve t yatıştırmaya yardımcı olabilir.

10- ÇAMAŞIRLARINIZI SIK SIK YIKAYIN

Tıpkı kıyafetlerimiz gibi, çarşaflarımız, havlularımız, kanepe örtülerimiz, polen ve diğer havadaki partikülleri tutabilir. Sagoo, "Yatak takımlarının haftada en az bir kez veya hatta polen sayısının arttığı birkaç güneşli günün ardından yıkanması hayati önem taşıyor" diyor. Polenin kumaşa yapışmasını önlemek için giysilerinizi açık havada kurutmaktan kaçınmanız gerektiğini unutmayın.