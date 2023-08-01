Gözlerinizin sağlığınız hakkında belirtebileceği 9 şey

Gözlerimiz genellikle ruhumuza açılan pencereler olarak adlandırılır. Ayrıca genel sağlıkla ilgili içgörüler sağayabilirler mi? Kan çanağı gözlerden görüşteki değişikliklere kadar, gözle ilgili bu durumlara dikkat etmek, potansiyel sağlık sorunlarını belirlememize ve zamanında tıbbi yardım almamıza yardımcı olabilir.

Gözleriniz sağlığınız hakkında neyi işaret ediyor?

Kanlı ya da kırmızı gözler

Kan çanağı veya kırmızı gözlerin alerji, kuruluk veya konjunktivit (pembe göz) gibi çeşitli nedenleri veya glokom veya üveit gibi daha ciddi sorunları olabilir. Bununla birlikte, geçmeyen kızarıklık, yüksek tansiyon veya vücuttaki iltihaplanmanın göstergesi olabilir. Ağrı, akıntı veya görmede değişiklikler varsa altta yatan ciddi durumları ekarte etmek için bir göz doktoruna başvurmak çok önemlidir.

Sarı gözler

Gözlerin beyazları tipik olarak parlak ve berrak görünür, ancak gözlerde sararma, karaciğer veya safra kesesi sorunlarının göstergesi olabilir. Karaciğer, sarı bir pigment olan bilirubini verimli bir şekilde işleyemediğinde vücutta birikerek cildin ve gözlerin sararmasına neden olur. Gözünüzde sarı bir ton fark ederseniz, bir sağlık uzmanına başvurmanız çok önemlidir.

Sürekli kuruluk veya kaşıntı

Ara sıra oluşan kuruluk veya kaşıntı, çevresel faktörlere veya aşırı ekran süresinden kaynaklanabilir fakat sürekli kuruluk, altta yatan Sjögren sendromu adı verilen otoimmün bir durumun işareti olabilir. Ek olarak, göz kapaklarının iltihaplanması olan blefarit de söz konusu olabilir. Reçetesiz ilaçlar semptomları hafifletmiyorsa, kapsamlı bir değerlendirme için bir göz uzmanına danışılması önerilir.

Bulanık veya çift görme

Bulanık veya çift görme, reçeteli gözlük veya kontakt lenslerle düzeltilebilen miyop, hipermetrop veya astigmatizm gibi çeşitli sorunları gösterebilir. Bununla birlikte, ani ya da kalıcı bulanıklık veya çift görme katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve hatta inme gibi daha ciddi durumların bir belirtisi olabilir. Kalıcı görme değişiklikleri yaşarsanız, derhal tıbbi yardım almak önemlidir.

Göz bebeği anormallikleri

Gözbebeği boyutu veya şeklindeki anormallikler, sağlığınız hakkında öngörü sağlayabilir. Anizokori olarak bilinen eşit olmayan gözbebeği boyutları veya düzensiz şekilli göz bebekleri, beyin tümörleri, sinir felci veya anevrizmalar dahil olmak üzere nörolojik durumların belirtileri olabilir. Gözbebeği görünümünde herhangi bir değişikliğin fark edilmesi durumunda, kapsamlı bir değerlendirme için derhal tıbbi yardım istenmelidir.

Göz kapağında şişlik veya renk değişikliği

Şişmiş veya rengi solmuş göz kapakları, alerjiler, enfeksiyon veya göz kapaklarının iltihaplanmasına neden olan blefarit gibi çeşitli durumların işareti olabilir. Bununla birlikte, kalıcı göz kapağı şişmesi veya renk değişikliği, tiroid hastalığı veya otoimmün bir bozukluk gibi daha önemli bir sorunu gösterebilir. Hızlı tanı ve tedavi, rahatsızlığın hafifletilmesine ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Ani göz ağrısı veya baş ağrıları

Ani göz ağrısı veya şiddetli baş ağrıları endişe vericidir ve akut glokom veya optik nörit (optik sinir iltihabı) gibi ciddi durumların göstergesi olabilir. Bununla birlikte, kalıcı göz kapağı şişmesi veya renk değişikliği, tiroid hastalığı veya otoimmün bir bozukluk gibi daha ciddi bir sorunu gösterebilir.

Periferik görmedeki değişiklikler

Periferik görme kaybı veya tünel görme, kademeli veya aniden ortaya çıkabilir ve glokom veya retina dekolmanı gibi durumların bir belirtisi olabilir. Çevresel görüşünüzde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal bir göz doktoruna görünmeniz çok önemlidir.

Işığa duyarlılık

Fotofobi olarak bilinen ışığa karşı aşırı hassasiyet, göz enfeksiyonları, migren veya kornea aşınmaları gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Ayrıca menenjit veya otoimmün bozukluklar gibi altta yatan durumların bir belirtisi olabilir.