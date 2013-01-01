1 Aralık Dünya AIDS Günü

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Dünyada 35 milyondan fazla kişi HIV virüsü ile enfekte durumda!

Geçen yıl 2.1 milyon yeni AIDS hastasının tespit edildiği ve bunlardan 1.5 milyonunun hayatını kaybettiği bildirildi.



Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, bu yılın temasının "Açığı kapatmak: HIV tanısı, tedavisi, önlenmesi ve bakım hizmetlerinde kişiler arasındaki açığı kapatmak" olarak belirlendiği ifade edildi.



AIDS'in dünyanın az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, ilk olgunun tanımlandığı 1981 yılından bu yana dünyada 35 milyondan fazla kişinin etkilendiği anımsatıldı.



Açıklamada, sadece geçen yıl 2.1 milyon yeni hastanın tespit edildiği ve bunlardan 1.5 milyonunun hayatını kaybettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Günümüzde 35 milyondan fazla kişi HIV virüsü ile enfekte durumdadır. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2013 yılı sonuna kadar 7528 HIV pozitifliği tespit edilmiştir ve son yıllarda tespit edilen olgu sayılarında hızlı bir artış dikkati çekmektedir. Sadece 2013 yılında yeni tanı alan hasta sayısı 1313'tür.



Ülkemizdeki en sık bulaşma yolu korunmasız heteroseksüel cinsel ilişkidir. Korunmasız eşcinsel ilişki yüzde 9 ve HIV ile enfekte anneden çocuğa geçiş yüzde 1,5 bunu izleyen diğer bulaşma şekilleridir.



HIV'den tamamen kurtulmak mümkün olmasa da hastalıkla barış içinde yaşamak mümkündür. Hekime zamanında başvuran, düzenli takip edilen, ilaçlarını aksatmadan kullanan hastalar hem uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilmekte, hem de hastalığın başkalarına bulaşmasını engellemiş olmaktadırlar."



(AA)