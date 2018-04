1 öpücük 80 milyon bakteri

Etkili bir öpüşme sonucunda, 80 milyon kadar bakteri alışverişi yapıldığını biliyor muydunuz? İşte öpüşmenin faydaları ve zararları...

Hollanda'da bilim insanları öpüşmenin anatomisini çıkarırken her öpüşmede 80 milyon bakterinin yayıldığını bildirdi.



Amsterdam İlaç ve Tıp Enstitüsü mikrobiyologları, çiftlerin ağızlarındaki bakterileri karşılaştırdı. 21 gönüllü çift üzerinde, kontrollü olarak öpüşmenin etkilerinin ölçüldüğü araştırma, her öpüşmede 80 milyon bakteri yayıldığını gösterdi. Deney için çiftlerden birine belirli bir bakteri kokteyli içeren bir probiyotik sıvı yudumlattırıldı. Daha sonra çiftler en az 10 saniye boyunca öpüştürüldükten sonra ölçümler yapıldı. Ölçümler sonunda sıvı yudumlamayan partnerin ağzındaki bakteri miktarının üç kat arttığı görüldü.



Diğer bir deyişle, etkili bir öpüşme sonucunda, 80 milyon kadar bakteri alışverişi yapıldığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, çiftler arasındaki öpüşmenin sıklığına paralel olarak, ağızdaki bakteriler de benzerlik gösteriyor.



HERKESİN AĞIZ FLORASI FARKLI

Her insanın farklı bir ağız florası olduğunu vurgulayan araştırma ekibinden Mikrobiyolog Remco Kort, bakteri çeşitliliğinin insanlar açısından pek de zararlı olmadığını, öpüşmenin bu anlamda faydalı da olabileceğini belirtti. Remco Kort bunun sağlıklı bir ağız florası olan çiftler için daha çok geçerli olduğunu hatırlattı.



