Tuz tüketimini azaltmak, kan basıncı kontrolünü kolaylaştırmanın yanı sıra sağlıklı yaşam için de oldukça yararlı.

Ülkemizdeki 15 milyon yüksek tansiyon hastasının neredeyse yarısı rahatsızlığının farkında değil. Bu sorunun en önemli nedenlerinden biri de aşırı tuz kullanımı. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, tuzu azaltmanın 10 pratik yolunu şöyle sıralıyor:



1. Sofradan tuzluğu kaldırın.



2. Tuzsuz ekmeğe geçip, ekmek tüketimini azaltın.



3. Tuza alternatif sos ve baharatları deneyin.



4. Yemekleri az tuzlu ya da tuzsuz pişirin.



5. Kahvaltılıkları tuzsuz tüketmeye özen gösterin.



6. Hamur işi tüketimini azaltın.



7. Dışarıda yemek yerken dikkatli olun.



8. Tuzdan zengin gıdalardan uzak durun.



9. Ara öğünlerde tuzsuz seçeneklere yönelin.



10. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.