Diyabet tüm dünyada sıklığı hızla artan bir sağlık sorunu.

Araştırmalara göre, ülkemizdeki diyabet hastalarının tüm nüfusa oranı yüzde 13,5. Henüz tanı almamış ancak bozulmuş glukoz toleransı olan ve bu hastalığa aday kabul edilen kişilerle birlikte bu oran yüzde 33’e yükseliyor. Diyabete aday kişilerin erken dönemde fark edilmesi ise önlem alınmasına ve gerekirse ilaç tedavisine başlanmasına imkan veriyor. Bunun için ailesinde diyabet öyküsü bulunan, kilo fazlası olan ve düzensiz beslenen kişilerin yılda bir kez kan şekeri ölçümü yaptırması gerekiyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler; sık acıkmak, doymamışlık duygusu, tatlı krizleri, baygınlık hissi, kilo alma gibi belirtilerin diyabete işaret edebileceğini ve zaman kaybetmeden doktora başvurulmasını öneriyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

