Özellikle okul, kreş, toplu taşıma araçları gibi ortamlar da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin oluşturuyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın beş etkili yolu olduğunu belirterek, şu önerilerde bulunuyor:
1. Ellerinizi gün içerisinde sık sık antiseptik solüsyonlar veya sabunlu suyla yıkayın.
2. Her türlü vitamini içeren meyve ve sebzelerin yanında mineralleri dengeli biçimde tüketin.
3. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için eksik olan aşılarınız varsa tamamlayın.
4. Kapalı ortamları sık sık havalandırın. Hastalarla temastan ve ortak eşya kullanımından kaçının.
5. Mevsimine uygun giyinmeye özen gösterin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.