Antimikrobiyal etkisi ile mikroplardan ve bakterilerden koruma özelliği bulunan adaçayının faydaları bunlarla da bitmiyor.

Adaçayı nedir?

Adaçayı doğada kendiliğinden yetişen, kimi türleri süs bitkisi olarak da yetiştirilebilen, ballıbabagillerden, çiçekleri çok değişik renk ve büyüklükte, tüylü ve beyazımtırak yapraklı, ıtırlı bir bitkidir. Yumuşak ve tatlı bir tadı olan adaçayı taze, kurutulmuş yapraklar veya toz şeklinde yıl boyunca bulunabilir ve çay olarak tüketilebilir.



Adaçayının faydaları

• Tüm zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

• Astım ve bronşit belirtilerine en az indirir.

• Saçların beyazlamasını yavaşlatır. Ayrıca saç tellerinin güçlenmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlar. (Saçlarınızı adaçayı ile durulayın ve saç derinize nazikçe masaj yapın.)

• Boğaz ağrısını geçirir.

• Adaçayı gargara olarak kullanılabilir.

• Ağız yaralarının iyileşmesi için kullanılır.

• Diş eti iltihaplanmasına karşı kullanılır. Diş eti kanamaları sorununa da iyi gelen adaçayı doğal bir tedavi yöntemidir.

• Sakinleştirici ve dinginleştirici etkisi vardır.

• Stresi, sıkıntı ve depresyonu azaltır.

• Karaciğeri temizler.

• Menopoz sonrası oluşan belirtileri hafifletir.

• Aşırı terlemeyi azaltır. Günde 1 bardak adaçayı içerek terleme sorununuzun üstesinden gelebilirsiniz.

• Beyin fonksiyonlarının gelişmesini sağlar.

• Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

• Adaçayının faydalarından biri de sinirsel olabilen baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmasıdır.

• Safra kesesini çalıştırır.

• Yorgunluk ve halsizlik sorununu ortadan kaldırır ve daha dinç hissetmeyi sağlar.

• Rahim ağzını iyileştirir.

• Adaçayının en önemli faydalarından biri de solunum yollarında meydana gelen balgamı ve kanda meydana gelen mikropları temizlemektir.

• Kan şekerini düşürücü etkisinin olması adaçayının faydalarından biridir.

• Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

• İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur.



Adaçayı tarifi

Adaçayını çay olarak tüketmek istiyorsanız öncelikle ölçüye dikkat etmeli ve günde 2 bardaktan fazla tüketmemelisiniz.



Malzemeler:

• 1 çorba kaşığı adaçayı

• 1 buçuk bardak su



Hazırlanışı:

Öncelikle 1 buçuk bardak suyu bir cezve içerisinde kaynatın veya kettle da kaynattıktan sonra cezveye koyup ocağın atını açarak iyice kaynamasını sağlayın. Kaynayan suyu ocaktan alın, bir fincana dökün ve içerisine bir çorba kaşığı kadar adaçayını ekleyin. Bardağın ağzı kapalı olacak şekilde yaklaşık 4-5 dakika çayın demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra soğumadan tüketin.



Adaçayının yan etkileri nelerdir?

Tansiyonu olanların, hamile ve emziren kadınların, epileptik hastaların adaçayını kullanmaması önerilir. Kadınlarda cinsel gücü arttırdığı, erkeklerde ise cinsel gücü azalttığı söylenmektedir. Eğer çok fazla tüketilirse içerisinde bulunan thujone ve kafur bileşenleri toksik etkiye yol açabilir. Her gün kullanılırsa 2 haftayı geçmemesi gerekir. İki hafta düzenli olarak günde 1-2 bardak adaçayı içen birinin 2 hafta ara vermesi önemlidir.



Kimler adaçayı içmemeli?

Eğer tansiyonunuz çok düşük ise adaçayı içmemeniz önerilir. Hamilelerin, şeker hastalarınnın ve sürekli ilaç kullanan kişileri adaçayı tüketmsi tavsiye edilmez.