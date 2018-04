Sık sık göz ardı edilen adet gecikmeleri 'polikistik over sendromu'nun göstergesi olabiliyor.

Her 20 kadından biri polistik over sendromuyla karşı karşıya. Adet gecikmeleri yedi günü geçiyorsa dikkate alınması gerekiyor. Gebe kalma zorluğuna yol açabilen bu hastalık, kalp hastalıkları ve rahim kanseri riskini de artırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, polikistik over hakkında merak edilenleri anlattı.

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ DE BELİRTİLER ARASINDA

Polikistik over sendromu, üreme çağındaki 30 yaş altı kadınların yüzde 3 ile 7’si arasında görülüyor. En sık rastlanan bulgunun adet gecikmeleri olduğu sendromun diğer belirtileri arasında tüylenme, sivilcelenme, ciltte yağlanma, erkek tipi saç dökülmesi ve kilo artışı yer alıyor. Her 20 kadından birinin yaşadığı bu rahatsızlık her zaman aynı bulgularla seyretmeyebiliyor. Belirtiler, zaman içinde artıp azalabiliyor. Bu nedenle hastanın şikayetlerinin yanı sıra, kan testleri ve ultrasonografi kullanılarak sendromun tanısı konuyor.

GEBE KALMAKTA ZORLUK YAŞANABİLİR

Polikistik over sendromu görülen ve bu hastalık nedeniyle kilo artışı yaşayan kadınlar gebe kalmakta da zorluk yaşayabiliyor. Op. Dr. Cüneyt Genç hastalıkla ilgili şunları söylüyor; “Bu rahatsızlıkta yakın dönemde adet düzensizlikleri, gebe kalmakta zorluk, tüylenme, sivilcelenme sorunları yaşanırken; uzun dönemde diabet (insülin gerektirmeyen şeker hastalığı), kiloya bağlı tansiyon, kolestrole bağlı kalp hastalıkları ve rahim çeperindeki kalınlaşma nedeniyle rahim kanseri riski artar. Sendromun kesin nedeni bilinmiyor ancak erken tanı ve tedavisi uzun dönemde görülebilecek sorunları azaltıyor. ”

KİLONUN YÜZDE 5 DÜŞMESİ DÜZELME SAĞLAR

Polikistik over sendromu tanısı için iki kriterin olmasının yeterli olduğunu söyleyen Genç, “Tanı koymak için bütün kriterlerin aynı hastada olmasına gerek yok. Unutulmamalı ki, her hastada sendromun farklı özellikleri ön planda olabilir. Polikistik görünümlü yumurtalıklar ile beraber adet gecikmeleri ya da adet olamama (adetlerin 35 günden fazla olması, yılda 8’den az adet olmak,4 aydan uzun süre adet olamamak gibi), kanda erkeklik hormonu androjenlerin yüksek bulunması ya da bu fazlalığın göstergesi olan adolesan tipi akneler (sivilcelenme), yağlı cilt, erkek tipi tüylenme, erkek tipi saç dökülmesi gibi bulgularından ikisinin olması tanı için yeterli olabiliyor” diyor.

TEDAVİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Polikistik over sendromunda her hasta için standart bir tedavi şekli bulunmuyor. Sendromu geriletmek, şikayetleri gidermek mümkün ancak hangi tedavi metodu ne kadar süre uygulanırsa uygulansın tam iyileşme mümkün olmuyor. Uygulanacak tedavi şekli hastanın şikayetlerine göre belirleniyor. Adet düzensizliği ve sivilce sorunu olan hastayla, gebe kalmak isteyen hastada uygulanacak tedavi aynı olmuyor. Basit bir adet gecikmesi 15 günde çözüme ulaşırken, tüylenme tedavisi yıllarca devam edebiliyor. Öncelikle yaşam tarzının gözden geçirilmesi gerekiyor. Vücut kitle endeksi fazla olan hastaların kilo vermesi de önemli. Kilonun yüzde 5 düşmesi çoğu zaman şikayetlerde belirgin düzelme sağlayabiliyor. Stres faktörü ise diğer bir önemli etken. Günlük yaşamdaki stresin azaltılması da şikayetleri azaltıyor.