Ağız kokusuna bitkisel çözüm

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İşte ağız kokusuyla mücadelede en başarılı besinler...

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güniz Baksı Şen, maydanoz, tarçın, yeşil çay, adaçayı, zencefil gibi bitkilerin ağız kokusuna engel olduğunu söyledi.



Şen, ramazan ayında uzun süre besin tüketilmediği, su içilmediği için ağız kuruluğunun yaşandığını bunun da beraberinde ağız kokusuna sebep olduğunu anlattı.



Ağız kokusunun kimi hastalıkların habercisi olduğunu ancak ramazan ayındaki bu kokunun gayet doğal fizyolojik bir olay olduğunu dile getiren Şen, "17 saat oruç tutan birinin ağız kokusunun olması son derece normal" dedi.



Oruç tutanlarda sindirimin yavaşladığını, ayrıca temel enerji kaynağı olan şeker ve karbonhidratın da vücut tarafından yedek depolardan kullanılmasının fizyolojik olarak bu kokuyu meydana getirdiğini dile getiren Şen, "İftardan, sahurdan sonra dişler fırçalanmıyorsa gıda artıkları ağız kokusuna neden olur. Uzun süre temizlenmeyen ağızda diş eti iltihabı başlar ve bu da ağız kokusuna neden olur" diye konuştu.



Gargara, ağzın kokmasına daha çok neden oluyor

Ağız kokusuna önlemek için iftardan ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka uzun uzun fırçalanması, bununla birlikte diş ipinin de kullanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Güniz Baksı Şen, "Kullanılan ağız gargaralarını çok önermiyorum. Özellikle içinde alkol olanları ağız kuruluğunu daha da arttırıyor. Zaten diş fırçalamayıp sadece gargarayla diş üzerindeki plağı uzaklaştırmak mümkün değil. Nane şekeri, ağız spreyleri, gargaraları ikinci yoldan ağız kuruluğunu içinde şeker ve alkol barındırması nedeniyle arttıran şeyler. Ağız kokusunu gidereyim derken aslında daha fazla ağız kokusuna neden olunuyor. Bunların kullanımını tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.



Süt ve çeşitli bitkiler kokuyu azaltıyor

Gün içinde ağzın çalkalanmasının bakterileri azaltacağını ve ağız kokusunu azaltacağını kaydeden Şen, şöyle konuştu:



"Oruçluyken gün içinde ağzın çalkalanması diş eti sağlığı için de iyi. Ancak orucun bozulabileceği endişesiyle çalkalama yapmada sakınca görenler de var. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi, dişlerin iyi fırçalanması, diş ipinin kullanılması bu kokuyu azaltır. Bunun yanında bitkisel çözümler de var. Maydanoz, zencefil, lavanta, okaliptus, kakule, kişniş, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşilçay ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğnenerek kimisi de çayı demlenerek ağız kokusuna engel oluyor. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bunlar tek başına yeterli değildir. Bir diş fırçalama, diş ipi kullanmanın yerini de tutmaz."



(AA)