Beslenmemize dikkat ettiğimiz şu dönemde asitli yiyecekleri de daha çok tüketiyoruz. Bu durumda da ağız ve diş sağlığımıza özen göstermek her zaman olduğundan daha da büyük önem kazanıyor. Periodontoloji Uzmanı Doç. Dr. Hare Gürsoy, sorularımızı cevapladı.



Doç. Dr. Hare Gürsoy



Diş eti ve diş sağlığı için beslenme programı nasıl olmalı?

Öncelikle asitli ve şekerli yiyecekleri azaltın ve beslenme programınızı yeniden düzenleyin. Kola, portakal suyu, elma suyu ve enerji içecekleri gibi asit içeren içecek ve yiyeceklerin sık tüketimi diş minesinde erimeye neden olabiliyor bu da diş renginde değişikliğe ve diş hassasiyetine neden oluyor. Bu noktada, yaşam biçimimizde beslenmemiz önemli rol oynuyor. Şekerli ve asit içeren yiyecek ve içeceklerin beslenme programımızdan çıkarıp bunların yerine probiyotik içeren (süt, yogurt, kefir gibi) yiyecek ve içeceklerin beslenmemize dahil edilmesi, bol lifli sebze ve meyvelerin tüketimi ve günlük ağız hijyen alışkanlıklarımızla beraber doğru diş fırçası ve diş macunu kullanımı oldukça önemli.



Diş eti ve diş sağlığı için nasıl bir diş macunu tercih etmeliyiz?

Zayıflayan diş minenizin güçlenmesi ve asit erozyonuna karşı korunmasında uzun süreli koruma oldukça önemli. Bu nedenle active repair teknolojili diş eti sorunlarını azaltmaya ve diş minesini onarmaya yardımcı bir diş macunu tercih edilmeli.



Diş kontrolü hangi periyodlarla yapılmalı?

Diş hekiminize yılda en az iki kez kontrole gidin. Bu kontroller hem diş hem de dişeti sağlığınız için büyük önem taşıyor. Böylelikle henüz başlangıç halinde olan bir dişeti hastalığı veya olası bir diş çürüğünün ilerlemeden erken tedavi şansını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, diş fırçası ve diş ipi/ara yüz fırçası kullanımınızı diş doktorunuzun önerdiği şekilde uyguladığınızdan emin olmak için düzenli diş hekimi ziyaretleri oldukça önemli.



Nasıl bir diş fırçası kullanmalıyız, dişler nasıl fırçalanmalı?

Baskı kontrol sistemine sahip akıllı şarjlı diş fırçalarının kendi kuvveti ile fırçalama yapabilirler, aşırı kuvvet uygulanırsa bu fırçalar otomatik hem görsel hem duyusal olarak uyarıyor. Dişlerin çok sert fırçalanması, diş minesinin aşınmasına ve dişeti çekilmesine neden olabiliyor. Dişlerini sert fırçalayan kişiler daha fazla temizlemek hissiyle diş fırçalarını daha fazla bastırıyor ve daha fazla kuvvet uyguluyor. Yapılan araştırmalar, bu tür sorunlarda manuel diş fırçası yerine hassas başlıklarla beraber elektrikli diş fırçasının daha başarılı sonuçlar verdiğini ve bakteri plağını çok daha etkili temizlediğini ortaya koyuyor.