Ağrı efsaneleri

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Kronik ağrıyla ilgili efsaneleri ve gerçekleri Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu ile konuştuk.

Efsane: Ağrı varsa egzersiz yapılmaz

Kronik ağrının akut alevlenmesi dışındaki ağrılı durumlarda egzersizi kesmeye gerek yoktur. Akut alevlenme olmuş, şiddetli ağrı gelişmişse bir süre için egzersize ara vermek gerekebilir. Ancak akut ağrınız hafifledikten sonra hekiminizin kontrolünde egzersize devam etmeniz ağrınızın tedavisi için önemlidir. Çünkü doğru egzersiz ağrılarınızı azaltır, kaslarınızı güçlendirir, eklem sertliğinizi azaltır ve vücudunuzun koordinasyonunu düzenler. Ağrılarınızı azaltmasının yanı sıra ruh sağlığınıza da olumlu yönde katkıda bulunur ve daha iyi uyumanızı sağlar. Egzersize yürüyüş, yüzme ve germe gibi düşük etkili egzersizlerle başlayabilirsiniz.



Efsane: Sırt ağrısını geçirmenin en iyi yolu dinlenmektir

Kısa dinlenme ağrıların hafiflemesi için iyi bir destek tedavisi olsa da kişinin aktif kalması en iyisidir. Tam yatak istirahatı aslında sırt ağrısı için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Eğer aktif değilseniz, vücudunuzun daha fazla yıpranır ve en küçük bir hareket bile daha fazla acı hissetmenize neden olur. Ani ağrı ataklarında egzersizinizi sınırlayın; ancak hekiminizin önerdiği şekilde günlük aktivite ve egzersizlere devam edin.



Efsane: Ağrı bulunamıyor ise gerçek değildir

Ağrınızın kaynağını bilmeseniz bile ağrınız olabilir. Çünkü hiçbir test ya da hiçbir görüntüleme cihazı ağrıyı gösteremez, ağrı yoğunluğunu ölçemez.



Efsane: Küçük bir ağrıysa endişe etmeyin

Birçok kişi küçük bir ağrı diye ihmal ederek ağrısıyla yaşamaya devam edebilir. Ancak 1-2 haftadan fazla süren ve ağrı kesici aldığınız halde geçmeyen bir ağrınız varsa mutlaka hekime başvurun.



Efsane: Yaşlandıkça ağrıların artması normaldir

Yaşlanma kronik ağrı ve acının artması anlamına gelmez. Kronik ağrı yaşam kalitenizi düşürür. Bu nedenle mutlaka bir uzmana başvurarak destek isteyin.



Efsane: Ağrının havayla ilgisi yoktur

Özellikle romatizma hastalıklarında soğuk veya yağmurlu havalar eklem ağrılarınızı artırabilir. Bunun nedeni havadaki barometrik basınç değerlerinin vücut basıncını da etkilemesidir.



Efsane: Erkekler ağrıya daha dayanıklıdır

Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı tolere ederler. Ancak kadınlar ağrıya karşı daha dayanıklıdır; çünkü ağrıyla başa çıkmak için daha fazla mekanizmalarını kullanırlar. Kadınların daha fazla ağrıya ve acıya dayanabilme kapasitesinin daha yüksek olduğunun en büyük kanıtı doğumdur.



Efsane: Kiloyla ağrıların bir bağlantısı yok

Ne kadar kilolu iseniz eklemlerinize yüklenen yük de o kadar artar. Kilonuzu koruyarak ya da vererek özellikle diz ve kalça eklemlerinizdeki ağrıları azaltabilirsiniz. Ayrıca kilo kas yorgunluğuna da neden olduğu için sırt ağrılarınızı artırabilir.





