'Akşamdan kalma'lara tavsiyeler

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Dün gece içkiyi de yemeği de fazla mı kaçırdınız? Sabah külçe gibi bir beden ve ağrıyan bir başla mı uyandınız? Peki şimdi ne yapacaksınız?

Baş ağrısı, mide bulantısı, bitkinlik, ışığa ve sese duyarlılık ve susuzluk gibi belirtilerle ortaya çıkan akşamdan kalmalık, 12-36 saat sürebiliyor.



Yılbaşı gecesi ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak duramadıysanız, alkolün de dozunu kaçırdıysanız, bu akşamdan kalma haliyle başa çıkmanız gerek!



İşte uzmanlardan birkaç öneri:

- Bol bol (2-3 litre) su için. Alkol vücuttan fazlasıyla su atılmasına neden olur. Atılan suyu yenisiyle yerine koymazsak susuz kalan vücut daha kolay yağlanır ve toksin birikir. Bu nedenle yılbaşı gecesinin ertesinde bol bol su içmek gerekir.



- Bitki çayları, özellikle meyve çayları ve taze sıkılmış portakal/havuç suyu gibi içeceklerle beslenmenizi destekleyin.



- Detoks yapın. Meyve, sebze, salata desteği ile yapacağınız birkaç günlük detoks uygulaması vücudunuza iyi gelecektir.



- Açık havada 1-1,5 saatlik bir yürüyüş yapın. Hem oksijenlenmiş hem de kalori yakmış olursunuz.



- Proteine ağırlıklı beslenin, karbonhidratlardan uzak durun! Protein ağırlıklı bir kahvaltı, akşam aldığınız alkolün yakılmasını hızlandıracaktır.



- Ara öğünde sadece 1 meyve ve çiğ fındık veya badem yiyin. Akşam yemeğinde ise ızgara ve salata tercih edin.