Alerjiniz rinit sinüzite dönüşmesin!

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Alerjiye karşı önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin!

Toplumun yaklaşık yüzde 20’sinde görülen alerjik rinit aynı zamanda sinüzite de neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, alerjenlerden şikayeti olanlara uyarılarda bulundu: “Havada taşınabilecek kadar küçük ve hafif olan polenler, hayvan tüyleri ve ev tozları burun ile genizdeki mukoza üzerinde birikiyor. Özellikle ev tozu akarları, evcil hayvan alerjenleri ve mantar sporları yıl boyu ortaya çıkan alerjiden sorumlular. Alerjik nezlesi olanlarda burun tıkanıklığı ön plandadır; burun eti veya konka adını verdiğimiz burun içindeki yapılar alerjik rinitte büyüyebiliyor. Böylece burunda tıkanıklık dayanılmaz bir hal alıyor. Bazen alerjiye bağlı burun içinde polipler de oluşabiliyor. Polipler hem tıkanıklığı artırıyor hem de kronik sinüzite zemin hazırlıyor. Bu gibi durumlarda hastalar için cerrahi müdahaleler kaçınılmaz oluyor.” Hastalığınızın cerrahi operasyona kadar ilerlemesini istemiyorsanız alerjik belirtiler başladığı an bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız.