ABD'de gençlerden alınan kan Alzheimer hastalarına nakledilecek. Amaç, "genç kanın" hastalığın etkilerini tersine çevirip çevirmediğini görmek...

"The Scientist" dergisi, ekimden itibaren California eyaletindeki bir merkezde 30 yaşın altındakilerden alınan kanların orta derecede Alzheimer hastası olan gönüllülere nakledileceğini duyurdu.Fareler üzerinde mayısta yapılan araştırmanın sonuçlarının başarılı olmasından yola çıkan bilim adamları, gençlerin kanının Alzheimer hastalarının bilişsel becerilerini artırıp artırmadığını inceleyecek.Ancak bilim adamları, benzer bir deneyin evde yapılmaması gerektiği uyarısında bulunarak araştırmanın "genç kanını içmekle" de ilgisinin bulunmadığına dikkati çekti.Bilim adamları, amacın bir ilaç geliştirilmesi için mekanizmanın daha iyi anlaşılması olduğunu vurguladı.ABD'de Harvard ve Stanford üniversitelerinden bilim adamları insan yaşına göre 20 ve 60'a denk gelen iki grup fare üzerinde araştırma yapmış, genç farelerden alınan kanı yaşlı farelere nakletmişti.Yaklaşık 3 hafta, toplam 8 kez yapılan kan naklinden sonra yaşlı farelerin enerjisinin, hafıza ve öğrenme becerisinin arttığı, beyin ve kas fonksiyonlarının iyileştiği gözlenmişti.(AA)