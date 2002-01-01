Alzheimer'a erken teşhis

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Alzheimer hastalığı kan testiyle erken teşhis edilebilecek.

İngiliz bilim adamları, Alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılabilecek kan testi geliştirdi.



Çeşitli üniversitelerden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yapılan araştırmada, binden fazla kişinin kanındaki protein farklılıklarına bakıldı. Araştırmaya 452 sağlıklı katılımcının yanı sıra 476 Alzheimer hastası ile hafif bunama teşhisi konulan 220 kişi katıldı.



Kandaki bazı proteinleri inceleyen araştırmacılar, hafif bunama teşhisi konulanlardan hangilerinde bir sonraki yıl Alzheimer hastalığı görüleceğini yüzde 87 doğruluk oranıyla tahmin etti.



"Alzheimer's & Dementia" dergisinde yayımlanan araştırmayı yöneten Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Simon Lovestone, araştırmanın Alzheimer hastalığının erken teşhis edilmesini amaçladığını söyledi.



Lovestone, "Alzheimer'a henüz bir tedavi bulunamamışken erken teşhis edilmesini sağlayan kan testinin amacı tartışılabilir. Bazı vakalarda belirtiler, hastalığın başlamasından 4-5 yıl sonra ortaya çıkıyor. Erken teşhis, hasta olduğunu bile bilmeyen kişilerin çözüm aramaya daha çabuk başlamasını sağlayacak. Böylece Alzheimer, belki de önlenebilir bir hastalık haline gelecek" dedi.



Lovestone, özellikle sağlıklı kişilerde test sonuçlarının beyin taraması ve omurilik sıvısı testi ile de doğrulanması gerektiğine işaret etti.



Dünyada 44 milyon Alzheimer hastası var

İlk kez 1906 yılında Alman bilim adamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.



Hastalığı önlemek ya da tedavi bulmak için 2002-2012 yıllarında yapılan araştırmaların yüzde 99,6'sı başarısızlığa uğradı. Araştırmaların, belirtiler genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıktığı ve hastaya teşhis konulduğunda da tedaviye çok geç kalındığı için başarısız olduğu sanılıyor.



Dünyada yaklaşık 44 milyon Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor. Alzheimer ve bunamanın geçen yılki bilançosu 600 milyar dolar olarak açıklandı.



