Ani işitme kaybının sebepleri

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Bir anda çevrenizdeki her şey, gereğinden fazla sessiz gelmeye başladıysa, denge problemlerinin yanı sıra mide bulantısı da yaşıyorsanız en kısa zamanda hekime başvurun. Ani işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz!

Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan’la ani işitme kaybını konuştuk.

Ani işitme kaybının 3 günden daha kısa bir sürede ortaya çıkan ve işitme testine göre ardışık en az üç frekansta tespit edilen 30dB`den fazla sinirsel karakterde işitme kaybı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Apuhan, "İşitme kaybı tek ya da iki taraflı olabilir. Hastaların çoğunda birkaç dakika ya da saat içinde oluşur. İşitme kaybı yanında, yüz felci, baş dönmesi, bulantı- kusma, dengesizlik ve kulakta uğultu olabilir. Bu hastalar acil müdahale edilmesi gereken hastalar olup, hemen tedaviye başlanmalıdır. Nedenlere yönelik ayrıntılı muayene ve tetkikler en geç bir gün içinde tamamlanmalı ve tedavi süreci başlamalıdır" diye konuştu.



Ani işitme kaybı nedenleri…

Kabakulak, kızamık, kızamıkçık gibi viral enfeksiyonlar, ani işitme kayıplarının en çok rastlanan nedenleridir. Hastaların %25-30’u işitme kaybının başlangıcından önceki bir ay içerisinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu hikayesinden söz eder. Tetkiklerde hastaların viral ajanlara karşı önemli derecede artmış antikor seviyeleri görülür.

Ani işitme kaybının viral enfeksiyonlardan sonra en çok üzerinde durulan nedeni damar tıkanıklıklarıdır. Şeker hastalığında, kan naklinde, by-pass ameliyatlarından sonra, akut lösemide, anemiler gibi kan hastalıklarında ani işitme kayıplarına rastlanır. Menenjit, kronik kulak enfeksiyonları, Multiple Skleroz ve migren gibi nörolojik nedenler, İç kulağa zarar veren birtakım ilaçların kullanılması, metabolik hastalıklar, doğuştan olan bazı hastalıklar, sık rastlanmasa da tümörler, akustik nörinom gibi hayatı tehdit eden hastalıklar önemli ani işitme kaybı nedenleri arasındadır.



Erken başvuru kaybı geriye döndürebilir!

Hasta;

- Erken başvurmuş ve tedaviye hemen başlanmışsa,

- İşitme testine göre iki hafta içinde iyileşme belirtileri varsa,

- Uğultu ve baş dönmesi gibi ek bulgular yoksa,

- İşitme kaybı çok ileri değilse,

-Hasta ne kadar gençse, o kadar iyi sonuç alınabilir.

Buna karşılık;

-Hasta ne kadar geç başvurmuş ve tedaviye geç başlanmışsa,

- Birlikte yüz felci, baş dönmesi gibi belirtiler varsa,

- İşitme kaybı çift taraflı ve çok ileri düzeyde ise,

- Hasta yaşlı ise sonuçlar beklendiği kadar yüz güldürücü olmaz.

Ani işitme kaybı tedavisi nedene yöneliktir. İlaç tedavisinin yanında cerrahi tedavi de gerekebilir. Hastaların büyük çoğunluğunda sebep virüsler olduğu için ancak yardımcı tedavi seçenekleri uygulanabilir. Mutlak yatak istirahatı gerekir. Buna karşılık olayın büyük ölçüde damarsal kaynaklı olduğu durumlarda bozulmuş iç kulak kan akımının düzeltilmesiyle iyi sonuçlar alınabilir.

Hiperbarik oksijen tedavisi, ani işitme kaybı tedavisinde önemli yer tutar. Amaç iç kulağın metabolizması için gerekli olan yeterli oksijeni sağlamaktır. HBO tedavisi sırasında solunan oksijen parsiyel basıncında meydana gelen artış, plazmada çözünen oksijen miktarını artırır, iç kulağın artmış oksijen ihtiyacını karşılayarak hastalığı tedavi eder. Tedaviye ilk 24-48 saat içinde başlanması önerilir.

