Akut veya kronik olabilen Hepatit B şüphelilerinin ilk tanıştığı kavram Anti HBS. Peki Anti HBS nedir, değerleri nasıl olmalıdır, Hepatit B belirtileri ve tedavisi ne şekilde yapılmalıdır?

Yaygın bir karaciğer iltihabı olarak tanımlanan Hepatit B, karaciğer kanseri ve siroz gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık. Hepatit B şüphelilerinin ilk tanıştığı kavram ise Anti HBS. Peki Anti HBS nedir, değerleri nasıl olmalıdır, Hepatit B belirtileri nelerdir ve tedavisi ne şekilde yapılmalıdır?





Anti HBS nedir?

Hepatit B enfeksiyonu ile ilgili şüpheleriniz varsa ya da araştırma yapıyorsanız ilk soru “Anti HBS nedir?” olmalı. Hepatit B virüsünü tespit etmek amacıyla kullanılan Anti HBS, vücut tarafından üretilen koruyucu bir protein olarak tanımlanabilir. Hepatit B hastalığı ile alakalı konularda sıkça adı geçen Anti HBS testi ise Hepatit virüsüne olan bağışıklığı tespit etmek için kullanılan yaygın ve önemli bir yöntem.

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Anti HBS testi, Hepatit virüsünü tespit etmek amacıyla uygulanıyor.





Pozitif ya da Negatif Test Sonucu Ne Anlama Geliyor?

Anti HBS testinin pozitif çıkması kişinin Hepatit B virüsüne karşı bağışıklığı olduğu, yani aşı yaptırdığı anlamına gelirken aşı yaptırmamış kişilerin ise testinin negatif çıkması beklenir. Pozitif test sonucu bireyin enfeksiyonu geçirip iyileşmesi olarak yorumlanabilir. Yani pozitif sonuç normal ve doğalken negatif sonuç aşının tutmadığı, virüse karşı bağışıklığın olmadığı anlamına gelir. Düşünülenin aksine negatif sonuçtan kişinin Hepatit B enfeksiyonu olmadığı çıkarımı yapılamaz. Aksine akut ya da kronik Hepatit B geçirenlerin ve virüsü taşıyanların test değerleri negatif oluyor.







Pozitif ya da negatif sonuç anlam karmaşası yaratabiliyor.





Hepatit B Hangi Yollarla Bulaşıyor?

Anti HBS nedir sorusu ve testiyle tanışmanıza sebep olan Hepatit B, insandan insana kan yoluyla ya da enfekte vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Korunmasız cinsel ilişki, temiz olmayan iğneler ya da tıbbi cihazlar ve anne karnından hamilelik esnasında bebeğe geçmesi halk arasında sarılık adıyla bilinen Hepatit B’nin bulaşma yollarına örnek olarak gösterilebilir. Sanılanın aksine aynı kaptan yemek yemek, duşa girmek, tuvaleti paylaşmak, el ele tutuşmak, öpüşmek gibi yollarla bulaşması mümkün değil.







Hepatit B insandan insana kan yoluyla, genellikle korunmasız cinsel ilişki kaynaklı bulaşıyor





Hepatit B Belirtileri Nelerdir?

Anti HBS nedir, ne değildir öğrendiğinize göre testi uygulamaya karar vermeden önce birtakım yaygın Hepatit B belirtilerini öğrenmeniz gerekiyor. Belirtiler bulaşma gerçekleştikten 90 gün sonra gözlemlense de 6 aya kadar herhangi bir değişiklik fark etmemek de mümkün. Hiçbir uyarı vermeyen taşıyıcılığı hariç tutarsak, aşağıdaki belirtiler hastalıkta yaygın şekilde ortaya çıkabiliyor;

Ciltte ve gözlerde sararma

Halsizlik

Ateş

Karın ağrısı

İdrar renginin koyulaşması

Eklemlerde meydana gelen ağrılar

İştahsızlık

Kusma ve bulantılar



Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılmalı?

Kronik Hepatit B hastaları ilaç tedavisi görmenin yanı sıra doktor kontrollerini de düzenli hale getirmeli. Akut Hepatit B için ise kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Düzenli ve dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi ve dinlenme uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Ancak Hepatit B’yi ve Anti HBS nedir gibi soruları kendinizden uzak tutmak için başta alkol olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini unutmayın...

https://www.pexels.com/photo/thermometer-on-medical-pills-139398/

Akut Hepatit B için kesinleşen bir tedavi yöntemi yok.

