Antibiyotik etkisi olan bu yiyecekleri mutfağınızda bulundurun ve hastalıklardan korunun!

Bal: Amigdalin bulunduran bal bağışıklık sistemini güçlendiriyor, öksürüğe iyi geliyor, uyku kalitesini artırıyor, vücutta tehlike sinyali veren bakterilerin oluşmasını engelliyor.



Soğan-sarımsak: Dünyanın birçok yerinde ilaç olarak kullanılan soğan ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin. Doğal antioksidanlar içeren bu yiyecekler, metabolizmanızı güçlendirerek vücudun iltihaplarla savaşmasına yardımcı oluyor.



Kekik yağı: Özellikle mantar enfeksiyonlarının yok edilmesini sağlayan kekik yağı, vücuttaki zararları bakterilerin de yaşamasını önlüyor. Bağırsak enfeksiyonlarını da tedavi edici özelliği olan kekik yağı kalp sağlını da koruyor.



Lahana: İyileştirici etkisi ile bilinen lahana, bol miktarda diyet lifi, protein, flotlar, niasin, pridoksin, riboflavin, tiamin C ve K vitaminleri içeriyor. Enfeksiyonel rahatsızlıkları önleyen lahana ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanserden koruyor, damar sağlığını artırıyor.



Elma sirkesi: Her ne kadar tadı ve kokusu sebebi ile çok sevilmese de elma sirkesi vücuttaki enfeksiyonları temizliyor, içerdiği C vitamin sayesinde vücudun direncini artırıyor, bu sayede vücudu kuvvetlendirerek hastalıklar ile daha kolay mücadele etmesine yardımcı oluyor. Soğuk algınlıklarına bire bir olan elma sirkesi ayrıca sindirim sistemini güçlendirici etkisi ile biliniyor.



Zerdeçal: Yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçal, çok iyi bir antiseptik ve antibiyotik. Demir, potasyum, B6 ile C vitamini, manganez içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu bakterilere, iltihap ve serbest radikallere karşı koruyucu görev üstleniyor.