Aranıyor! Kiloların suçlusu kim?

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Genetik yapı mı, sağlıksız beslenme mi? Yoksa...

Ya gerçekten kilolusunuz ya daiki kilo fazlanızı sorun ediyorsunuz…Gerçek ne olursa olsun görünen o ki, asla kendinizi zayıf bulmuyorsunuz. Peki neden? Kilolarınızı nasıl ‘suçlu’su, sağlıklı yaşamınıza komplo hazırlayanlar olabilir.



Ah o anneler

Üzücü ama gerçek; her zaman sizden daha zayıf bir kadın olacak hayatta! Bu sıska kadın podyumda yürüyorsa sorunçok da büyük değil tabii. Ancak, sizden zayıf olan kişi annenizse, işte bu noktada olay başka bir boyut kazanıyor. Üstelik hala incecik bacaklarına mini etek giyen ve “Ben senin yaşındayken belim şukadardı” şeklinde cümleler kuran bir anne, gurur duyulması gerekirken, bilinç altındatam tersi bir etki yaratabiliyor. “Egzersiz yapmıyorsun”, “Çok yiyorsun”, “O kaç kaloribiliyor musun?” gibi cümleler kurması veher yediğiniz lokmayı sayması da cabası…Londra’da, bir yeme bozuklukları kliniğinde çalışan psikoterapist Gilly Green, “Artık‘zayıf’ bir kültürde yaşıyoruz. Kilo verin vedünya sizin etrafınızda dönsün” diyor veekliyor; “Aldığı kalorileri sayarak yaşayan bir toplumda, kilolu olduğunuzu düşünmeniz ve diyet yapmanız normal. Ancak kabul etmelisiniz ki, annenizin de zayıflama trendine girmenizi istemesi son derece normal.”

Peki, ne yapacaksınız? Annenizle oturun ve ciddi şekilde bu konuyu konuşun.