menu

close

menu

close

menu

close

Araştırmadan ilginç sonuç: Çok fazla pirinç tüketmek ölümcül olabilir

Araştırmadan ilginç sonuç: Çok fazla pirinç tüketmek ölümcül olabilir

İngiltere'de iki üniversitenin ortaklaşa yaptığı bir araştırmanın verilerine göre, çok fazla pilav ya da pirinç içeren yemekler tüketmek ölümcül olabilir.

Uzmanlar pirinçte bulunan düşük seviyeli arseniğin, uzun vadede kardiyovasküler ve kanser hastalığı gibi rahatsızlıklara neden olduğunu duyurdu.

VÜCUDA AĞIRLIK ÇÖKÜYOR

Uzun süreli bir çalışma temposunun eve gelip, televizyonun karşısında yemek yemekten daha iyi bir şey olmaz. Fakat akşam yemeğiniz pirinç içeren gıdalardan oluşuyorsa, üzerinize bir ağırlık çöktüğünü fark edip, uzanmak isteyeceksiniz. 

Pirinç, düşük seviyelerde bile olsa arsenik içeriyor ve buna uzun süre maruz kalmak ölümcül olabiliyor. Uzmanlar bu gıdanın uzun süre ve fazla tüketiminin erken ölüme neden olabileceğini vurguluyor.

Manchester ve Salford Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmalardan ortaya çıkan bulgular, Science of the Total Environment dergisinde yayınlandı.

Sonuçlara göre, kalp krizinden ölen ya da kalp rahatsızlığına yakalanan kişilerin daha çok pirinç tükettiği ortaya çıktı.

'BASMATİ TÜKETİN'

Manchester Üniversitesi'nden Profesör David Polya, "Pirinçte bulunan inorganik arsenik maddenin uzun vadeli ve sık kullanımda insan vücuduna zarar verdiği bir gerçek. Aşırı pirinç tüketimi ile kalp-damar hastalıkları arasında da bir bağ kurduk" diye konuştu.

Uzmanlar, normal pirinç yerine, içinde çok daha az miktarda arsenik bulunan ve Himalayalar'da üretilen Basmati ya da cilalı pirinç gibi farklı pirinç çeşitlerini denemeyi öneriyor.

İLGİLİ İÇERİKLER

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Daha sağlıklı ve ferah yaşam için 6 küçük değişiklik yapın!
İç çamaşırlarınızı her 6 aydan sonra çöpe atın!
İnfodemi nedir? Ruh sağlığımızı nasıl koruruz?
Banyoda yıkanırken yaptığımız yanlışlar
Regl Döneminde Nasıl Kilo Verilir? 7 Etkili Yöntem
Nedir Bu Besin Piramidi?
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Daha sağlıklı ve ferah yaşam için 6 küçük değişiklik yapın!
İç çamaşırlarınızı her 6 aydan sonra çöpe atın!
İnfodemi nedir? Ruh sağlığımızı nasıl koruruz?
Banyoda yıkanırken yaptığımız yanlışlar
Regl Döneminde Nasıl Kilo Verilir? 7 Etkili Yöntem
Nedir Bu Besin Piramidi?


En çok okunanlar

Son Eklenenler