İngiltere'de iki üniversitenin ortaklaşa yaptığı bir araştırmanın verilerine göre, çok fazla pilav ya da pirinç içeren yemekler tüketmek ölümcül olabilir.

Uzmanlar pirinçte bulunan düşük seviyeli arseniğin, uzun vadede kardiyovasküler ve kanser hastalığı gibi rahatsızlıklara neden olduğunu duyurdu.



VÜCUDA AĞIRLIK ÇÖKÜYOR

Uzun süreli bir çalışma temposunun eve gelip, televizyonun karşısında yemek yemekten daha iyi bir şey olmaz. Fakat akşam yemeğiniz pirinç içeren gıdalardan oluşuyorsa, üzerinize bir ağırlık çöktüğünü fark edip, uzanmak isteyeceksiniz.

Pirinç, düşük seviyelerde bile olsa arsenik içeriyor ve buna uzun süre maruz kalmak ölümcül olabiliyor. Uzmanlar bu gıdanın uzun süre ve fazla tüketiminin erken ölüme neden olabileceğini vurguluyor.

Manchester ve Salford Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmalardan ortaya çıkan bulgular, Science of the Total Environment dergisinde yayınlandı.

Sonuçlara göre, kalp krizinden ölen ya da kalp rahatsızlığına yakalanan kişilerin daha çok pirinç tükettiği ortaya çıktı.

'BASMATİ TÜKETİN'

Manchester Üniversitesi'nden Profesör David Polya, "Pirinçte bulunan inorganik arsenik maddenin uzun vadeli ve sık kullanımda insan vücuduna zarar verdiği bir gerçek. Aşırı pirinç tüketimi ile kalp-damar hastalıkları arasında da bir bağ kurduk" diye konuştu.



Uzmanlar, normal pirinç yerine, içinde çok daha az miktarda arsenik bulunan ve Himalayalar'da üretilen Basmati ya da cilalı pirinç gibi farklı pirinç çeşitlerini denemeyi öneriyor.

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