Aşık olmak zevk ve mutluluk veren endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor, yaşam kalitesini artırıyor…

Psikolog Mustafa Varol Yorulmaz, kalp sağlığını korumak isteyenlere “Aşık Olun” tavsiyesinde bulundu. 12-18 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında kalp sağlığının önemine dikkat çeken Psycase Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’tan Psikolog Mustafa Varol Yorulmaz, “Aşık olmak kalbe iyi gelir, zevk ve mutluluk veren endorfin hormonunun salgılanmasında da yardımcı olur. Bu sayede hem kalbiniz hem ruhunuz okşanır. Düzenli aşk hayatı insanın yaşam kalitesini artırır” dedi.

Psikolog Mustafa Varol Yorulmaz, bireylere kalp sağlıklarını korumak için şu tavsiyelerde bulundu:

- ”Ben artık kalbime ihanet etmeyeceğim!” kararını alın ve bu zamana kadar kalbinizi üzecek ne yaptıysanız onları geride bırakın… Sigarayı bırakmak, kilo vermeyi gündeminize almak, spor yapmaya başlamak, tansiyon ve şekerinizi düzenlemek, kalbinize yönelik yaptığınız ihanetlerin geride bırakılması için kuvvetli bir adımdır.

- Sağlıklı ve iyi beslenin… Gerekirse işin uzmanına başvurun ve diyetisyenle işbirliği yapın.

- Hareketlenin! Size enerji harcatabilecek tüm hareketleri hayatınıza dahil edin. Yürüyüşe çıkın, evdeki işleri bile dans figürlerini dâhil ederek yapın.

- Bol su için! Özellikle sessiz kalp rahatsızlığı olanların bol su içmeleri hayat kurtarıcı olacaktır.

- Hayata karşı iyimser davranın.

