Aşırı güneş, kataraktı tetikliyor

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Güneşe fazla maruz kalmak, gözlerde erken yaşta katarakt oluşmasına neden olabiliyor.

Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, güneşe fazla maruz kalmanın gözlerde erken yaşta katarakt oluşmasına neden olduğunu söyledi.



Saraçoğlu, çocukların, gebelerin, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların özellikle çok nemli havalarda doğrudan güneşe maruz kalacak şekilde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.



Risk grubundaki kişilere dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanmasını öneren Saraçoğlu, şöyle konuştu:



"Güneşe fazla maruz kalmak, gözlerde erken yaşta katarakt oluşmasına neden oluyor. Ayrıca cilt kanserini de tetikliyor. Sürekli dışarıda çalışmak zorunda kalan işçiler de güneş gözlüğü kullanmalı. Koruyucu kremler de cilt kanserinin önlenmesi açısından önemli. Özellikle dudak ve burun kenarları ve kulak kepçesinin olduğu bölümler güneşe daha fazla maruz kalıyor. Buraları daha çok korumalı."



Saraçoğlu, aşırı sıcaklarda su ya da maden suyu içilmesini önerdiklerini, mısır şurubuyla tatlandırılmış ürünleri tavsiye etmediklerini kaydetti.



(AA)