Aşırı terleme ve tedavisi

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Tişörtünüzün su gibi görünmesinden, elleriniz ıslak ıslak olduğu için insanlarla tokalaşamamaktan sıkıldınız mı? Terlemeye çözüm için bu yazıyı mutlaka okuyun! Aşırı terleme, her bin kişiden üçünde görülüyor. Ama bu sorunla yaşamak kader değil.

Yazı: Nilgün Yıldız



‘Terlemek iyidir’ cümlesiyle büyümüş olsak da durum herkes için aynı olmuyor. Çünkü bazı kişiler sadece sıcak havalarda terlese de, bazılarının hayatı terleme yüzünden kabusa dönüşebiliyor. El, ayak ve koltuk altı terlemesi, beraberinde sosyal yaşamı etkileyen sorunları da getirebiliyor. Eli terleyen bir kişi tokalaşmaya çekinebiliyor, ayağı terliyorsa yazın çorapsız ayakkabı giymekte zorlanıyor ya da koltuk altı terliyorsa tüm giysilerinde izler olabiliyor. Uzmanlarsa aşırı terlemenin farklı çözümleri olduğunu belirtiyor.



Ne kadarı normal?

Egzersiz veya fiziksel aktivite, sıcak hava ve nem, sentetik giysiler, alkollü içecekler, sigara, sıcak içecekler, baharatlı ve sıcak yiyecekler, stres ve heyecan terlemeye yol açan olağan durumlar olarak kabul ediliyor. Ancak spor yapmıyorsanız, ortam sıcaklığı normalse, acı bir şey yememiş ve sıcak bir şey içmemişseniz ve terliyorsanız bu durum normal terleme olarak görülmüyor. Terlemek günlük hayatınızı etkileyecek derecedeyse ‘hiperhidroz’ denilen aşırı terleme hastalığından

şüphelenmek gerekiyor.



Bölgesel terleme

Aslında terlemenin iki şekli var. Birincisinde vücudun her bölgesi terliyor. Bu durum genellikle hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hormon veya metabolizma bozuklukları, bazı enfeksiyonlar, psikiyatrik bozukluklar, bazı ilaçların yan etkileri veya obezite aşırı terleme yapabiliyor. Bir diğeri ise bölgesel aşırı terleme. Aşırı terleme, el, koltuk altı, ayak, yüz veya bunların birkaçında ortaya çıkıyor. Bu terlemelerin nedeni hiçbir hastalığa bağlı olmuyor. Her 100 kişiden ikisinde görülen bölgesel terleme sorunu çocukluk döneminde ortaya çıkıyor.



Ne yapılabilir?

Bölgesel terlemenin en eski tedavi şekli iyontoforez. Bu cihaz; el, ayak ve koltuk altı terlemelerinin engellenmesi için kullanılıyor. Kalıcı bir çözüm olmasa da 1-3 ay arasında terlemenin durmasına yardımcı oluyor.



Botoks tedavisi

Şu ana kadar uygulanan en etkili yöntemlerden biri de botoks. Kırışıklıklar başta olmak üzere birçok sorunu yok etmek için kullanılan botoks, bölgesel terleme için de oldukça etkili. Bu yöntem, ter bezlerini çalıştıran sinirlerin faaliyetlerini azaltarak terlemeyi azaltıyor ve ortalama etkisi 8-10 ay sürüyor. Uygulama sırasında önce terleyen bölgeler tespit ediliyor. Daha sonra, bölgeye uyuşturucu bir krem sürülüyor. İnsülin enjektörüyle problemli olan bölge içine botoks ilacı enjekte ediliyor ve böylece en az altı ay boyunca terlemenin miktarı azalıyor.



