İlerleyen yaşın yanı sıra genetik ve çevresel faktörler nedeniyle de baş gösteren önemli göz hastalıklarından biri de astigmat. Peki astigmat nedir, neden olur, belirtileri ve türleri nelerdir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını öğrenmeye hazır mısınız?

Göz sağlığını korumak, konforlu bir hayat sürmek için tahmin ettiğinizden daha önemli. İlerleyen yaşın yanı sıra genetik ve çevresel faktörler nedeniyle de baş gösteren önemli göz hastalıklarından biri de astigmat. Peki astigmat nedir, neden olur, belirtileri ve türleri nelerdir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını öğrenmeye hazır mısınız?





Astigmat Nedir?

Astigmat nedir diye merak mı ediyorsunuz? O halde toplum içinde her ne kadar çok duyulan bir göz hastalığı olsa da, astigmat nedir sorusuna bilimsel bir yanıt vererek başlamakta fayda var. Korneanın şekilsel bozukluklarına bağlı olarak kişilerin bulanık ya da çift görmesine sebep olan astigmat, dünyadaki en yaygın görme problemlerinden biri. Astigmat nedeniyle retinada odaklanamayan ışık, net görmeye de engel oluyor. Genelde genetik olarak gözlemlenen astigmat, cerrahi müdahaleler, yaralanmalar ve göz sağlığının korunmaması gibi nedenlerden de ortaya çıkabiliyor.





Astigmatın Dikkat Çeken Belirtileri

Astigmat nedir sorusunun cevabını ayrıntılı şekilde öğrendiğimize göre yaygın belirtilerini de incelemeye başlayabiliriz. Seyri herkeste farklı olsa da, bulanık ya da çift görme, gözlerde yorgunluk hissi, devamlı baş ağrısı, gözlerde kayma, göz etrafında ağrı ve sürekli arpacık çıkması astigmatın en dikkati çeken belirtileri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, belirtilerden bir ya da daha fazlasıyla karşılaşıldığı takdirde göz doktoruna başvurulması gerektiğine vurgu yapıyor. Siz de bu belirtileri kendinizde gözlemlediyseniz, vakit kaybetmeden göz doktoruna giderek astigmat nedir, ne değildir tüm ayrıntılarıyla öğrenmeli ve gerekli tedaviye başlamalısınız.





Astigmatın belirtileri herkeste farklı olabiliyor.





Astigmat Ne Şekilde Tedavi Ediliyor?

Astigmatın düzenli ve düzensiz olarak adlandırılan 2 türü bulunuyor. Kornea yaralanmaları ve lensin yapısındaki bozulmalar nedeniyle kaynaklanan ve daha nadir görülen türü “düzensiz astigmat” olarak tanımlanırken kornea veya lensin yapısından kaynaklanan türü “düzenli astigmat” olarak tanımlanıyor. İki astigmat türünün de en yaygın tedavi şekli ise görme problemini engelleyen merceklere sahip gözlükler ve kontakt lensler. Son yıllarda daha da yaygınlaşan cerrahi müdahaleler de, hastaların yaşına ve tıbbi geçmişine göre hem etkili hem de hızlı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Unutmayın ki teknolojiyle birlikte gelişen lazer ameliyatlarla göz hastalıklarınızdan ömür boyu kurtulmak imkansız değil...





Göz Sağlığını Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Astigmat nedir diye araştırmak zorunda kalmamak ve daha birçok göz hastalığını engellemek için almanız gereken önlemler var. Öncelikle göz muayenelerini düzenli hale getirmelisiniz. Böylece göz probleminiz daha ilerlemeden tedaviye başlayabilirsiniz. Her sağlık sorununda olduğu gibi gözlerinizi korumak için de sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Herkesin bildiği havuç haricinde, koyu yeşil yapraklı sebzelere de sofralarınızda yer açmalısınız. Gözlerinizi güneşten gelen ultraviyole ışınlarından korumak için yalnızca yaz aylarında değil, dört mevsim güneş gözlüğü kullanmalısınız.



Artık astigmat nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir, göz sağlığını korumak için neler yapılmalıdır gibi önemli soruların yanıtlarını bildiğinize göre size sağlıklı ve mutlu günler dileriz!

