Astıma botoks tedavisi

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Avustralya'da yapılan araştırmaya göre, botoks uygulaması astım tedavisinde başarılı oldu.

Avustralyalı doktorların yaptığı araştırma, genellikle kırışıklık tedavisinde kullanılan botoksun astım hastalarının şikayetlerinin giderilmesine de yardımcı olabileceğini gösterdi.



Doktorlar dünyada ilk kez, ses tellerini kontrol eden kaslardaki spazmlar nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bazı hastaların ses tellerine 24 enjeksiyon uyguladı.



Kasları kısmen felç eden botoks, hastaların rahatlamasını ve daha kolay nefes almasını sağladı. Botoksun etkisinin 2-3 ay sürdüğü belirtildi.



Araştırmaya imza atanlardan Phillip Bardin, bazı hastaların 1-2 enjeksiyondan sonra şikayetlerinden kurtulduğunu ve başka enjeksiyona ihtiyaç duymadığını vurguladı.



Ancak ses tellerine botoks uygulamasının bazı yan etkileri de olduğu, bazı hastaların seslerinin inceldiği belirtildi. 18 ay süren araştırmaya 11 kişilik araştırma ekibi katıldı.