Meme Kanseri ile Mücadele projesini 18 yıldır sürdüren Avon, geleneksel “Meme Kanseri İle Mücadele” etkinliğini 19 Ekim Pazar günü Caddebostan sahilinde Engin Altan Düzyatan ve Jess Molho’nun katılımıyla gerçekleştirdi.

Dünyada 1992’de başlattığı Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’ni, Türkiye’de kesintisiz olarak 18 yıldır yürüten Avon’un gelenekselleşen etkinliği bu yıl 19 Ekim’de düzenledi. Meme Kanseri ile Mücadele projesi kapsamında bugüne dek pek çok önemli çalışmaya imza atan Avon, bu yıl da çeşitli aktivitelerle düzenlediği etkinlikte bu hastalığa bir kez daha savaş açtı. Meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırmak için her yıl binlerce kadını bir araya getiren Avon’un Pembe Hareket etkinliğine, kadınları spora teşvik etmek biraraya gelen “Bu Kızlar Nereye Koşuyor?” ekibi ve İstanbul Koşu Kuvvetleri de destek verdi. 19 Ekim Pazar günü Caddebostan’da düzenlenen etkinlik yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar 4 km'lik parkuru pembe kıyafetleriyle tamamladılar ve elele vererek meme kanserine “dur” dedi.Avon’un marka yüzü, oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın katılımıyla, ünlü sunucu Jess Molho’nun önderliğinde yapılan etkinlikte; kadın, erkek, genç, yaşlı herkes hem bu hastalıkla mücadeleye destek vermiş hem de sağlıklı bir yaşam için adım atmış oldu. Etkinlikte konuşma yapan Avon Türkiye İletişim Müdürü Hande Orhan “Bugün, her 8 kadından 1’ini tehdit eden Meme Kanseri’ne karşı, ne kadar cesur olduğumuzu kanıtlamaya; hastalıkla mücadele eden kadınlarımıza ilham vermeye geldik. Avon olarak 1992 yılından bu yana tüm dünyada bu hastalığa karşı umut saçmak için çalışıyoruz” diye konuştu.Etkinlikte, bu yılın başında Avon’un “Meme Kanseri ile Mücadele” projesi kapsamında önemli bir işbirliğine imza attığı Medical Park Hastaneler Grubu’nun uzman hekimi de yer aldı ve bu hastalıkla mücadele konusunda tüm katılımcılara önemli bilgiler verdi.