Ayak altı yanması kimilerinin sıkça kimilerinin ise belirli dönemlerde yaşadığı ayak sorunlarından biri olarak karşımıza çıkar. Ayak altı yanması hafif ölçüden şiddetli ölçüye kadar değişkenlik gösterebilir.

Akut ya da kronik olarak da görülebilen ayak altı yanması hamilelik döneminde de sıkça karşılaşılan sorunların başında gelir. Ayak altı yanması daha çok sinir sistemindeki hasarlar ya da fonksiyon bozuklukları nedeni ile ortaya çıkmaktadır.



Ayak altı yanması neden olur?

Ayak altı yanması neden olur sorusunun cevabı kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu rahatsızlık 25 yaşında bir kadında görülebileceği gibi, 50 yaş üstü bir kadında da rahatlıkla ortaya çıkabilir. Ayak altı yanması ayak tabanlarında hissedilen yanma ve sıcaklığa bağlı olarak çıkan hassasiyet hissi olarak tanımlanabilir. De��işik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ayak altı yanması çoğu zaman kişiyi sosyal ortamdan sınırlayıcı bir özelliğe sahiptir. Ayak altı yanması bazı kişilerde sadece ayak tabanında hissedilirken bazı kişilerde ayak bilekleri ve baldırda da hassasiyet yaşanabilir. Yapılan araştırmalara göre ayak yanması kadınlarda erkeklere oranla çok daha sıklıkla görülmektedir.



Ayak altı yanması hafif derece hissedilebileceği gibi çok yüksek şiddette de hissedilebilir. Ayaklarda sızlama hissi ile başlayan ayak altı yanması, sonrasında ağrı, deride kızarıklık ve kuvvetli yanma hissi ile kendini gösterir. Hatta çoğu zaman şiddetli durumlarda kişi uykusundan bu acı ile uyanabilmektedir.



Ayak altı yanması nedenleri

• Fazla kilo

• Kronik olarak yaşanılan yorgunluk

• Uzun saatler boyunca ayakta kalmak

• Alerjik problemler

• Yanlış ayakkabı seçimi

• Kansızlık

• B vitamini eksikliği

• Mantar enfeksiyonları

• Normalden fazla terleme

• Şeker hastalığı sebebi ile oluşan nöropatik ağrılar ile meydana gelebilir.



Ayak altı yanması nedenleri belirtilen bu sebepler dışında travmalar, sinir sıkışması, karaciğer ve böbrek problemleri, kan dolaşımı ile ilgili sorunlar, artrit gibi rahatsızlıklar, sigara ve alkol kullanımı ile de meydana gelebilir.







Hamilelikte ayak altı yanması

Hamilelikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri de avuç içi ve ayak altı yanması olarak bilinir. Hamileliğin başladığı andan itibaren hormonlarda görülen dalgalanma beraberinde pek çok fiziksel ve psikolojik değişimi meydana getirir. Gebelik süresince devam edebilen ayak altı yanması doğumdan birkaç hafta sonra kendiliğinden ortadan kalkabilir.



Hamilelikte avuç içi ve ayak altı yanması neden olur?

Gestasyonel Diyabet

Hamilelikte meydana gelen avuç içi ve ayak altı yanması sebeplerinden ilki gebelik döneminde ortaya çıkan gestasyonel diyabettir. Ellerde ve yaklarda uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük hissi, ve yanma yapması bu rahatsızlığın bilinen en büyük özelliklerindendir.



Vitamin Eksikliği

B12, B16, ve D vitamini alımlarının yeterli miktarda olmaması gebelikte el-ayak yanması sorununu ortaya çıkartabilir. Böyle bir durumda doktora baş vurularak gerekli tahliller yaptırılmalı ve tedaviye başlanmalıdır.



Hipotiroid

Troid hastalığının bir türü olan hipotiroid özellikle gebelik döneminde el ve ayak yanmasını tetikleyebilir. Hipotiroit hastalığında tiroit bezleri normal işlevini gerçekleştirmediğinden ellerde ve ayaklarda eklem ağrısı ve yanma hissi meydana gelebilir.



• Ödem

• Elektrolit dengesizliği

• Kronik böbrek hastalığı

• Metal zehirlenmesi,

• Sarkoidoz,

• HIV, AIDS,

• Eritromelaji

• Yüksek kan basıncı

• İlaçların yan etkileri,

• Lyme hastalığı gibi sebepler hamilelikte avuç içi ve ayak altı yanması sebeplerinin diğer nedenleri arasında yer almaktadır.



Avuç içi ve ayak altı yanması her ne sebeple olursa olsun mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Böylece hastalık ilerlemeden gerekli tetkikler yapılarak hastalığın sonlandırılması sağlanabilir. Kişiyi mutsuz ve rahatsız eden bu hastalık hayati bir öneme sahip olmasa da kişiyi rahatsız etmesi hastalığın tedavisi için yeterli bir sebeptir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Magnezyumu vücudunuzdan eksik etmeyin yazı linki için TIKLAYINIZ