Ayak bakımı düşündüğümüzden çok daha önemlidir. Çünkü ayaklarımız gün boyu bize gerekli olan vücudumuzun bir parçası. Yine güzel görünümlü, bakımlı bir ayakta kendimize duyduğumuz saygıyı gösterir. Bazen gün boyu bizi taşıyan ayaklarımız alarm verir ve bazı problemler çıkarır. Peki, ayaklarda meydana gelen bu sorunlar nelerdir? Ayaklardaki problemleri hangi yöntemlerle çözebiliriz?

Ayaklarımız küçük birer mucizedir: 200'den fazla tendon ve bağ, 20 kas, 22 eklem ve 20 kemik bizim çeşitli yüzeylerde elastik ve esnek bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor. Sonuçta, her adımda vücut ağırlığımızın üç katı bize güç sağlayarak, bizi taşımaları gerekiyor. Matematiksel bir hesaplamaya göre, hayat boyunca tabiri caizse yaklaşık üç kez dünyayı gezmemizi sağlıyor. Yani hayat boyunca yaklaşık 160 bin kilometre yürüyoruz!



Ancak birçok kişi ayaklarına çok az dikkat ediyor. Dar ve topuklu ayakkabılar giyip, sentetik çoraplarla da ayaklarının hava almalarını engelliyor. Yine uzun süreler oturup, kan akışlarını düzensiz hale getiriyorlar.

Yine doğru bir ayak bakımı için ayrıca pedikür yapmayı ya da yaptırmayı da unutmamalısınız.

* Her gün ayaklarınızı yıkayıp, yumuşak bir fırçayla da tırnaklarınızı temizleyin.

* Yıkadıktan sonra iyice kurulayın ve parmaklarınızın arasını da kurulamayı unutmayın. Daha sonra bir ayak kremiyle masaj uygulayın.

* Haftada bir kez hafif bir ayak peelingi ile ayaklarınızı ovun. (Örneğin deniz tuzu ya da zeytinyağı/ vücut yağı) ile. Böylece ölü derileri giderip, nasır oluşmasının da önüne geçebilirsiniz.

* Her 3 haftada bir tırnaklarınızı kesip, törpüleyin. Ayak tırnaklarınızı dümdüz ama derin kesmeyin. Yuvarlak ya da derin kesilmiş ayak tırnakları mikrop kapıp, ya da yanlardan daha uzun çıkabilir.

Şu dört unsuru da unutmayın:

1. Yıkayın: Beş dakikalık uzun bir sıcak ayak banyosu cildi tekrar yumuşacık yapacaktır. Ayak banyonuza zeytinyağı ya da lavanta yağı ekleyin.

2. Keseleyin: Yıkadıktan sonra ayağınızı ve ayak parmaklarınızı keseleyerek ölü deriden arındırın.

3. Masaj yapın: Kokusu hoşunuza giden bir yağla ayaklarınıza masaj yapın.

4. Yukarıya kaldırın: Ayaklarınızın kan akışını sağlamak için onları yukarıya kaldırmayı ihmal etmeyin.

Bu unsurlara dikkat etmeyen, ayağına olmayan rahatsız ayakkabılar giyen kişiler sık sık nasırlardan ya da yaralardan bahseder. Aynı zamanda ayaklarının şekillerinin bozulmasına da neden olabilirler.

AYAKLARDA MEYDANA GELEBİLECEK SORUNLAR

İşte ayaklarda meydana gelebilecek bazı sorunlar:

Nasır

Tırnak batması

Ayakta terleme ve kokma

Ayak mantarı

NASIR VE SERTLEŞME

Nasırlar, ayakların en çok baskı yaptığı yerde oluşur. Daha çok baş parmağın arkasında, topukta ya da ayakların baskı oluşturduğu diğer yerlerde. Sertleşmiş olan bölgeyi özellikle de banyo sonrası giderebilirsiniz. Bunun için ayak törpülerini kullanabilirsiniz. Sonuçta, eczanelerde nasırlaşmış bölgeler için kullanacağınız kremler, bantlar ve damlalar satılıyor. Yine mutfağınızda bulunan sirke de nasıra karşı kullanabileceğiniz bir diğer alternatiftir. Sirke sadece ayağınızdaki sertleşmiş bölgeyi yumuşatmak ile kalmaz, aynı zamanda da ayak kokusunu da engeller.

TIRNAK BATMASI

Tırnak batmasına karşı birçok hastanede özel bir bölüm bulabilirsiniz. Böylece tırnaklarınızın mikrop kapmasını da engelleyebilirsiniz. Çünkü tırnak batmasına kendi kendinize müdahale etmemeniz gerekiyor. Tırnak batması çok acı veren bir durum olarak karşımıza çıkıyor ve mutlaka müdahale gerektiriyor. Bazı durumlarda ise lokal bir anestezi ile tırnağa müdahale edilebiliyor. Şeker hastalığı olan kişilerin de bu tür bakımları sigortadan karşılanabilir.



AYAKTA TERLEME VE KOKUYA KARŞI

Ayakta terleme durumu gerçekten de birçok insanı rahatsız eden bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Ayak kokusuna ise bakteriler neden oluyor. Yine ayak kokusunu engellemek için ölü derilerden de arınmamız gerekiyor. Bu noktada yine ayak hijyeni önem kazanıyor. Ayaklarımızı düzenli olarak yıkamak ve mutlaka kurulamak bunun en önemli püf noktaları arasında.



Ayak terlemesine ve kokusuna karşı ise lavanta, karbonat, sirke ve siyah çay karışımından bir solüsyon hazırlayın. Bununla ayaklarınızı yıkadıktan sonra ayak pudrası, kremle de onları rahatlatabilirsiniz. Mutlaka ayaklarınızın hava almasını sağlayan çoraplar ve ayakkabılar giyin. Tüm bunlara rağmen ayak kokusu ve terlemesi geçmiyorsa mutlaka bir cilt uzmanına gidin.

AYAK MANTARI NASIL GİDERİLİR?

Ayak mantarını engellemek için en önemli etken tabii ki hijyendir. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra mutlaka iyice kurulayın. Ayak mantarları, derisi kötü ya da ayağınıza dar gelen ayakkabılardan da kaynaklanabilir. Yine sürekli terleyen ayaklarda da mantarlar üreyebilir. Bir başkasının ayakkabısı ya da terliğini giymemeye özen gösterir. Havuzda ya da spor salonlarında da bu deri rahatsızlığını kapma ihtimaliniz bulunuyor. Tırnak mantarları ise tırnağınızın kopmasına da neden olabilir. Bu nedenle bu rahatsızlığı asla ihmal etmeyin. Ayak mantarıyla mücadele için eczanede satılan merhemlerden kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bir uzmana göstermeyi de unutmayın.

İLGİLİ İÇERİKLER