Aydınlık odada uyumak, kilo aldırıyor

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Aydınlık odada uyuyan kadınlar kilo almaya daha müsait...

Londra'da bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre, aydınlık odada uyuyan kadınların obezite riskinin arttığı bildirildi.



Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü, aydınlık bir odada uyuyan kadınların bel çevresi genişliğinin, karanlık odada uyuyanlara göre daha geniş olduğunu bildirdi.



Amerikan Epidemiyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, 113 bin kadına yatak odalarındaki ışık miktarının okumaya yetecek kadar olandan, ellerini göremeyecekleri kadar karanlık olana kadar bir yüzde vermeleri soruldu.



Kadınların verdikleri yanıtlar ile vücut kütle oranları, bel çevresi genişlikleri karşılaştırıldı. Araştırma ekibi, aydınlık odada uyuyan kadınların ölçümlerinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti. Işık düzeyleri ve kilo alma arasındaki ilişki, çocuk sahibi olan, spor yapan, uyku süresi farklı olan kadınların oranları üzerinde gerekli düzeltilme yapıldıktan sonra bile bariz bir biçimde görüldü.



Epidemiyoloji profesörü, Anthony Swerdlow tarafından sonuçlar 'şaşırtıcı' ve 'diğer araştırmaların önünü açacak bir yeni alan' olarak nitelendirildi. Buna rağmen bu konuda insanlara daha karanlık bir odada uyumalarının tavsiye edilmesini gerektirecek kadar bilimsel kanıt henüz yok.



Araştırmayı yapan Dr. Emily Mc Fadden, 100 binden fazla kadın üzerinde yaptıkları araştırmada, bütün bilgilerin aynı zamanda toplandığını söyledi. Dr. Mc Fedden, olayların sıralaması ve geçmişi konusunda bir şey söyleyemeyecek olmalarına rağmen, bu ilişkinin önceki araştırmalarla sabit olduğu ve daha başka araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



(DHA)