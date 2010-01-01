Ayva, oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza ve güzelliğimize de önemli katkılar sağlıyor.

Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide-bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Bu nedenle ayva meyvesi için geçerli olan sağlık etkileri ayvanın yaprağı için de geçerli. Dolayısıyla özellikle ayva yapraklarını kurutup kış aylarında çay olarak tüketerek hem tadından faydalanabilir hem sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.



Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayva tüketmeniz için 10 önemli nedeni anlattı, önemli önerilerde bulundu.



1. Kilo vermeye katkı sağlıyor

Ayva glisemik indeksi düşük bir meyve, yani kan şekerinizi çok hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla diyabetiniz varsa veya diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Diyette tatlı alternatifi arıyorsanız ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Ayvanın porsiyonu, yaklaşık büyük boy bir ayvanın yarısı kadardır.



2. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın 4'te 1’ini karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu koruyor. Gün içinde tercih edeceğiniz 2 veya 3 porsiyon ( ihtiyacınıza göre değişiyor) meyvenin birini ayvadan yana kullanabilirsiniz.

3. Saçların uzamasına yardımcı oluyor

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor.



4. Cildin genç kalmasına yardım ediyor

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada iyi oranlarda bulunuyor.



5. Kanser riskini azaltıyor

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva, polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltıyor.



6. Kalp ve damar sağlığını koruyor

Yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkili oluyor. Ayrıca çözünebilir bir lif olan pektinin ayvada yüksek olarak bulunması kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Ayva içeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor.



7. Sindirime yardımcı oluyor

Gaz problemlerini gidermek, sindirime yardımcı olmak için haşlanmış ayvayı tercih edebiliriz. Ayva kabızlığa iyi geldiği gibi ishal gibi şikayetlerin önlenmesinde de kullanılabiliyor. İçerdiği yüksek lif sayesinde dışkının normal hacminin oluşmasına yardımcı oluyor. Ayvayı özellikle kaynatılmış olarak tercih etmenizde fayda var.



8. Bağırsak hastalıkları riskini azaltıyor

Ayva içerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan liflerin sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri sayesinde, ayva tüketiminin inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini azalttığına dikkat çekiyor. Ayrıca lifin içindeki kateşin ve epikateşinler de kolonda kanser yapıcı toksinlerin bağlanmasına ve zararının önlemesine yardımcı oluyor.

9. Kansızlığa iyi geliyor

Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor. Anemi problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir alternatif olabiliyor.



10. Kötü nefes kokusunu önlüyor

Ayva anti-bakteriyel özelliği sayesinde birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel oluyor. Ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunu hafifletici etki gösteriyor.

